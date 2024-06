Phát hiện đường dây in sách giáo khoa giả, đã bán 4 triệu cuốn 21/06/2024 11:44

Ngày 21-6, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Đà Nẵng), thông tin vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả các loại với số lượng hơn 4 triệu cuốn sách.

Theo đó, đường dây này do Nguyễn Trung Luật (43 tuổi, ngụ TP.HCM) và Phạm Ngọc Quang (47, ngụ TP.HCM là Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Quảng cáo Quang Thắng) cầm đầu.

Hàng trăm nghìn cuốn sách giả bị phát hiện, thu giữ. Ảnh: CA.

Công an xác định, đầu năm 2022, Luật và Quang thống nhất sản xuất sách giáo khoa giả của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cùng một số Nhà xuất bản khác để bán ra thị trường.

Luật sẽ đặt số lượng in để Quang tổ chức in ấn, đồng thời cung cấp giấy in. Việc in sách giáo khoa giả này được thực hiện tại xưởng của Quang trên đường Lê Đức Thọ và đường số 5 (quận Gò Vấp, TP.HCM). Luật trả cho Quang là 270.000 đồng trên 1 ram giấy khổ 60 cm x 84 cm.

Khi in xong, giấy được vận chuyển về xưởng gia công của Luật tại con hẻm trên đường TX25 (phường Thạnh Xuân 25, Quận 12, TP.HCM) để cắt, đóng bìa, dán tem giả, đóng thùng.

Từ đây, số sách giáo khoa giả được đưa đến ba điểm kho khác của Luật đặt tại con hẻm trên đường TX25 và đường Hà Huy Giáp (phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM) để cất giấu, chờ mang đi tiêu thụ.

Nhiều máy móc hiện đại được đường dây sản xuất sách giả sử dụng. Ảnh: CA.

Quá trình vận hành, Quang giao Phan Xuân Năng (34 tuổi, ngụ Quận 12, TP.HCM) điều hành toàn bộ hoạt động tại hai xưởng in.

Năng chính là người đặt bản kẽm, trao đổi, thống nhất với Luật về số lượng đơn hàng đặt in, nhận tiền thanh toán của Luật rồi chuyển lại cho Quang.

Ngoài ra, Luật giao cho Lê Hà Thanh (23 tuổi, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) vận chuyển giấy in đến giao cho xưởng in của Quang. Thanh nhận sản phẩm sau khi in xong để chuyển về xưởng gia công, vận chuyển sách thành phẩm đến cất giấu tại các kho của Luật. Thanh cũng được giao quản lý kho và xuất hàng cho khách hàng khi có yêu cầu của Luật.

Số sách giáo khoa giả này được Luật phân phối cho các đầu nậu trên cả nước, trong đó có Đà Nẵng.

Qua khám xét, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Đà Nẵng phát hiện rất nhiều các máy móc, trang thiết bị phục vụ việc sản xuất sách giáo khoa giả cùng hàng triệu con tem giả, hơn 600.000 sản phẩm, bán thành phẩm là sách giả.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khen thưởng Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: CA.

Căn cứ các tài liệu thu giữ, công an xác định đường dây sản xuất sách giáo khoa giả này đã đưa ra thị trường tiêu thụ với hơn 4 triệu cuốn.

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành bắt giữ tổng cộng 10 đối tượng trong đường dây này, đồng thời mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.