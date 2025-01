Mô hình "ba an toàn" góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở Đắk Lắk 29/01/2025 15:51

(PLO)- Mô hình "ba an toàn" đã phát huy hiệu quả, giúp người dân tuân thủ luật pháp, chủ động tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn.

Trao đổi với PLO Trung tá Thái Khắc Chính, Trưởng Công an huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk cho biết tại hai địa bàn xã Ea Tul, Cư Suê đã triển khai hiệu quả các mô hình đảm bảo an ninh trật tự, trong đó ghi nhận vai trò của những chức sắc có uy tín như già làng, trưởng buôn.

Công an xã Cư Suê phối hợp cùng với người dân đảm bảo an ninh trật tự ở các thôn, buôn

Ông Y Zen Ayun (tên thường gọi là Ama Hun) Buôn trưởng buôn Hra B, xã Ea Tul cho biết, tháng 9-2021, xã thành lập mô hình “ba an toàn” gồm: an toàn về tôn giáo, an toàn về con người và an toàn về tài sản.

Trong đó, tùy thuộc tình hình thực tiễn, buôn sẽ có những cách áp dụng riêng. Đến mùa thu hoạch nông sản, sẽ có tổ phối hợp với người dân triển khai công tác bảo vệ mùa màng, tài sản. Khi nghị định 168 ra đời, ông Y Zen Ayun dẫn đầu, cùng với các tổ chức khác vận động người dân, đặc biệt là thanh niên, nếu người điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia, vượt đèn đỏ, không đội bảo hiểm thì bị phạt rất nặng.

Công an xã Ea Tul bàn bạc, lên kế hoạch cho công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương

“Những ngày nông nhàn, thanh niên thường tụ tập ở quán cà phê gần trục đường chính. Đây là cơ hội để chúng tôi đến nhắc nhở từng người dân khuyên con em mình chấp hành tốt khi tham gia giao thông đường bộ. Chưa hết, tổ chúng tôi còn kết hợp với ban công tác mặt trận thôn hòa giải những cặp vợ chồng có xích mích, bạo lực gia đình...” Buôn trưởng Hra B cho hay.

Trung tá Y Kiêm MLô, Phó trưởng Công an xã Ea Tul đánh giá hiệu quả của mô hình “ba an toàn” ở buôn Hra B là suốt thời gian dài không còn thực trạng trộm cắp tài sản, hạn chế đến mức tối đa thanh niên tụ tập ăn nhậu rồi điều khiển phương tiện gây mất an toàn giao thông và an ninh trật tự.

Trung tá Y Kiêm MLô, Phó trưởng Công an xã Ea Tul chia sẻ với PV

“Hiệu quả triển khai mô hình “ba an toàn” ở buôn Hra B là nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực góp phần phát hiện, tố giác, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật trong quần chúng nhân dân. Không để xảy ra tình trạng trộm cắp, mâu thuẫn, các hành vi gây rối trật tự công cộng. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn dân cư” – Trung tá Y Kiêm MLô khẳng định