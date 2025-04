Công an Bình Thuận phát lệnh ra quân trấn áp tội phạm 03/04/2025 09:39

(PLO)- Công an Bình Thuận mở đợt cao điểm từ 1-4 đến 14-5-2025 tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sáng 3-4, Công an Bình Thuận đã tổ chức lễ ra ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Các lực lượng Công an Bình Thuận tham gia ra quân cao điểm.

Đợt cao điểm điểm tấn công, trấn áp tội phạm diễn ra từ ngày 1-4 đến hết ngày 14-5-2025. Thời gian cao điểm, Công an Bình Thuận sẽ tập trung triển khai các kế hoạch, biện pháp công tác, huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện kiên quyết đấu tranh, trấn áp mạnh, trừng trị các loại tội phạm, nhất là các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm tín dụng đen, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, cướp giật.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phát biểu tại lễ ra quân trấn áp tội phạm.

Phát biểu tại lễ ra quân trấn áp tội phạm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đỗ Hữu Huy đánh giá cao việc Công an Bình Thuận chủ động ra quân tấn công trấn áp tội phạm, tạo khí thế mạnh mẽ trong toàn xã hội tham gia phòng, chống tội phạm và là tiền đề rất quan trọng để bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân và du khách đến địa phương được an toàn, bình yên.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Công an Bình Thuận có trách nhiệm tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp công tác bảo đảm an ninh trật tự, bằng mọi biện pháp phải giữ vững sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của chính quyền địa phương và nhân dân toàn tỉnh giao phó.

Đại tá Lê Quang Nhân phát biểu giao nhiệm vụ.

Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an Bình Thuận yêu cầu toàn lực lượng công an tỉnh phải quyết tâm trừng trị các loại tội phạm, tuyên chiến với các băng, nhóm tội phạm liên quan tín dụng đen, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm trật tự xã hội; tội phạm có yếu tố nước ngoài.

Đặc biệt phải triệt xóa cho bằng được các tụ điểm và điểm phức tạp về ma túy; xử lý nghiêm các hành vi khai thác khoáng sản, tội phạm môi trường, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng hung khí, vũ khí trái phép; kiên quyết không để hình thành và phát sinh mới các địa bàn, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội...

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an Bình Thuận nổ súng phát lệnh cao điểm.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an Bình Thuận thay mặt toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an Bình Thuận, tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh và khẳng định khi ra quân là đánh trúng, đánh đúng, phản ứng nhanh, hiệu quả với các vụ việc, vụ án, góp phần kiềm chế, làm giảm tội phạm, giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Bắt đầu từ 7 giờ ngày 3-4, toàn lực lượng Công an Bình Thuận ra quân tuyên chiến với tội phạm.

“Tôi phát lệnh: Bắt đầu từ 7 giờ ngày 3-4-2025, toàn lực lượng Công an tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng công an tỉnh phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy trình công tác, điều lệnh CAND, có thái độ đúng mực khi tiếp xúc với nhân dân, kiên quyết, khôn khéo, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh trấn áp, xử lý, trừng trị các loại tội phạm”, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm nổ súng phát lệnh.