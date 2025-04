Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố nhóm người trộm cắp và tiêu thụ tài sản liên tỉnh 03/04/2025 15:12

(PLO)- Công an tỉnh Kiên giang đã khởi tố 3 bị can để điều tra tội trộm cắp tài sản và tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngày 3-4, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố 2 bị can để điều tra tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trong đó, bị can Nguyễn Minh Tường (42 tuổi, thường gọi là Hậu, quê quán tỉnh An Giang) bị bắt tạm giam. Còn bị can Trương Bùi Thanh (35 tuổi) được tại ngoại hầu tra, nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Từ trái qua: Các bị can Nguyễn Minh Tường (thường gọi là Hậu), Trương Bùi Thanh và Nguyễn Minh Tường (thường gọi là Tường mập) tại cơ quan công an. Ảnh: VĂN VŨ

Liên quan vụ án, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Minh Tường (thường gọi là Tường mập) để điều tra tội trộm cắp tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu, Hậu và Thanh đã cấu kết với Tường mập hình thành đường dây trộm cắp và tiêu thụ tài sản trái phép, hoạt động chuyên nghiệp và có tính chất liên tỉnh.

Trong đó, Tường Mập và Hậu thỏa thuận với nhau để tiêu thụ các xe mô tô trộm cắp, Hậu sẽ cung cấp cho Tường Mập biển số xe giả để gắn vào nhằm tránh bị phát hiện.

Đầu tháng 1-2025, Tường Mập đã trộm được một chiếc xe mô tô nhãn hiệu Future trên địa bàn TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang), nên liên lạc với Hậu để bán xe.

Sau khi thỏa thuận, Hậu đồng ý mua với giá 10 triệu đồng. Kế đó, Tường Mập giao xe cho Thanh mang đến tỉnh An Giang giao cho Hậu với tiền công 1 triệu đồng.

Nhận được xe, Hậu đã đem bán lại cho một "cò mua xe không giấy" ở khu vực biên giới Campuchia với giá 12 triệu đồng, hưởng lợi 2 triệu đồng. Số tiền còn lại Hậu trả cho Tường Mập qua tài khoản ngân hàng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra mở rộng.