Công an thông tin về tin đồn mẹ sát hại con ruột ở Quảng Nam 03/04/2025 18:07

(PLO)- Công an thông tin về tin đồn mẹ sát hại con ruột, đồng thời xử lý một trường hợp livestream trên mạng xã hội về vụ việc này.

Trưa 3-4, mạng xã hội Facebook lan truyền video livestream, hình ảnh cảnh sát đến nhà người phụ nữ ở thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam làm việc.

Sau đó, cảnh sát đưa người phụ nữ mặc áo khoác đỏ, trùm khăn màu đen và đeo khẩu trang trắng lên xe chở đi.

Mạng xã hội lan truyền tin đồn mẹ sát hại con ruột khi công an đến nhà bà N làm việc. Ảnh: MXH

Thông tin lan truyền, rằng người phụ nữ này được cho là có hành vi sát hại hai con nhỏ, nhằm trục lợi bảo hiểm nhân thọ.

Theo hình ảnh trên clip, rất đông người dân hiếu kỳ đến xem vụ việc, phát trực tiếp trên nền tảng Facebook.

Về sự việc trên, một lãnh đạo thị trấn Hà Lam, cho hay sáng nay công an đến nhà bà TTTN (người phụ nữ trong clip) để nắm thông tin, điều tra vụ việc, nhưng chưa có thông tin cụ thể.

Vị này cho hay, bà N có bốn đứa con, hai con út và kế út của bà mất cách đây khá lâu.

Trả lời PV, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho hay hiện nay vẫn chưa có thông tin cụ thể vụ việc, chưa xác định đó là vụ án mạng như mạng xã hội đồn đoán.

Theo vị này, hai cháu bé tử vong khá lâu, chưa thể xác định là mẹ sát hại con ruột. Trước đây, cơ quan điều tra cấp huyện đã điều tra và tạm đình chỉ, nay công an tỉnh chỉ đạo xác minh lại.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, nhiều trang mạng xã hội đăng tải thông tin chưa kiểm chứng. Công an tỉnh chỉ đạo nắm các thông tin, báo cáo cụ thể.

Liên quan vụ việc, chiều cùng ngày, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an thị trấn Hà Lam gọi hỏi, mời NBH lên làm việc.

Tại cơ quan công an, trước những tài liệu, chứng cứ do cơ quan công an cung cấp, ông H đã thừa nhận là người đầu tiên livestream và tán phát thông tin sai sự thật nêu trên.