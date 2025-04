Dùng chiêu 've sầu thoát xác' nhưng vẫn không qua mắt được công an 15/04/2025 19:16

Ngày 15-4, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Đoàn Hoàng Đô (32 tuổi; ngụ phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 14-4, người dân tại xã Hòa Bình huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, phát hiện Đô có dấu hiệu khả nghi, liên quan đến một vụ trộm vừa xảy ra tại khu vực lân cận.

Nhận được tin báo, Công an xã Hòa Bình lập tức triển khai lực lượng tổ chức truy bắt.

Phát hiện có công an, Đô nhanh chóng bỏ chạy, lẩn vào khu vực dân cư. Tại đây, Đô thay áo, giả dạng dân địa phương nhằm đánh lạc hướng truy bắt, rồi tiếp tục trốn trong vườn xoài, chờ thời cơ tẩu thoát.

Đoàn Hoàng Đô chạy xe máy trộm được bỏ trốn.

Bị truy bắt, Đô thay áo, đóng giả dân địa phương, trốn trong vườn xoài nhưng đã không qua mắt được công an.

Tuy nhiên, chiêu "ve sầu thoát xác" của Đô đã không thể qua mắt được lực lượng công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định được được Đô không phải người dân sinh sống tại khu vực.

Dù đã bị phát hiện nhưng Đô vẫn liều lĩnh trộm tiếp một xe máy khác đang dựng trong sân nhà dân để bỏ chạy. Đô sau đó nhanh chóng bị công an bắt giữ.

Xe máy mà Đô đã trộm được.

3 bao nilon chuyên dùng đựng nông sản mà Đô trộm cắp.

Tại cơ quan công an, bước đầu Đô khai nhận trước đó đã thực hiện một vụ trộm xe máy tại xã Hòa An (hiện Công an xã Hòa An đang tiếp tục truy xét).

Trên đường bỏ trốn về xã Hòa Bình, Đô còn đột nhập một hộ dân khác để lấy trộm 3 bao nilon chuyên dùng đựng nông sản, mỗi bao có giá trị khoảng 900.000 đồng.