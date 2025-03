Khởi tố 53 người trong vụ án lắc tài xỉu ở huyện Chợ Mới 05/03/2025 16:00

(PLO)- Liên quan đến tụ điểm lắc tài xỉu ở huyện Chợ Mới mà Công an tỉnh An Giang phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự triệt phá, đến nay đã có 53 người bị khởi tố về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Chiều 5-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bổ sung 23 người về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đây là những người có liên quan đến tụ điểm lắc tài xỉu ở huyện Chợ Mới mà Công an tỉnh An Giang phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an triệt phá hồi tháng 10-2024.

Với việc khởi tố bổ sung này, tổng số bị can trong vụ án là 53 người.

Bị can Nguyễn Minh Hùng được xác định là người chủ mưu cầm đầu tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền.

Trước đó, qua công tác điều tra, Công an tỉnh An Giang phát hiện một sòng bạc lớn tại xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, do Nguyễn Minh Hùng (59 tuổi) cùng con trai là Nguyễn Đức Em (35 tuổi) cầm đầu.

Những người này tổ chức sát phạt bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, thu hút nhiều con bạc trong và ngoài địa phương tham gia.

Bị can Nguyễn Đức Em.

Khoảng 11 giờ 45 ngày 13-10-2024, lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, ập vào sòng bạc, bắt giữ hàng chục người cùng hơn 118 triệu đồng, nhiều điện thoại di động, xe máy và tang vật liên quan.

Trong số 53 người bị khởi tố, Công an đã ra lệnh bắt tạm giam 10 người.

Trong số 53 người bị khởi tố, Công an đã ra lệnh bắt tạm giam 10 người. Ảnh: CACC

Theo công an, sòng bạc này đã hoạt động trong thời gian dài với nhiều thủ đoạn tinh vi, được bảo vệ bởi nhiều lớp tường, vách tôn cao và cửa kiên cố. Các đối tượng còn sử dụng người cảnh giới nhiều lớp, kiểm soát chặt chẽ người ra vào, gây không ít khó khăn cho quá trình triệt phá của lực lượng chức năng.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.