Nhóm lừa đảo sang Campuchia lập văn phòng, lừa hơn 1.000 người 15/04/2025 13:02

Ngày 15-4, thông tin từ VKSND TP Hải Phòng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hải Phòng vừa xác lập chuyên án và truy bắt, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hưng, Trần Văn Quân, Lê Ngọc Sơn, Phan Huy Thế, Nguyễn Quang Thành về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, giữa năm 2023, nhóm 5 bị can cùng sang Campuchia thuê văn phòng lập nhóm lừa đảo người Việt Nam bằng hình thức làm "nhiệm vụ" trên ứng dụng Lazada giả.

Nhóm lừa đảo đã lừa được hơn 1000 bị hại với tổng số tiền hơn 6 tỉ đồng trước khi bị bắt. Ảnh minh họa

Phương thức thủ đoạn hoạt động của nhóm lừa đảo này là sử dụng mạng xã hội Facebook đăng các bài viết quảng cáo, dụ dỗ người tham gia làm "nhiệm vụ" việc nhẹ lương cao qua việc xác nhận các đơn hàng tại trang thương mại điện tử (có giao diện giống với trang lazada) sẽ được nhận tiền hoa hồng.

Khi có người quan tâm tham gia, nhóm lừa đảo này sử dụng tài khoản Telegram liên hệ, hướng dẫn người tham gia tạo tài khoản trên trang https://lazada.me.uk/login.ph để đăng nhập.

Sau đó, nhóm này hướng dẫn người tham gia thực hiện nhiệm vụ là chọn các sản phẩm, cho vào giỏ hàng và thanh toán số tiền của sản phẩm đó đến tài khoản ngân hàng trong gian hàng yêu cầu. Khi hoàn thành các yêu cầu, người tham gia sẽ được thanh toán lại tiền hàng đã chuyển cùng với hoa hồng từ 10-25%.

Ban đầu, với các nhiệm vụ nhỏ, nhóm lừa đảo cho người tham gia rút tiền về tài khoản thành công để tạo sự tin tưởng, sau đó nhóm này mời tham gia với với các đơn hàng có giá trị lớn hơn nhưng không cho rút tiền mà yêu cầu người tham gia tiếp tục chuyển tiền để thực hiện các đơn hàng có giá trị cao hơn rồi chiếm đoạt.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 11-2024 đến tháng 1-2025, nhóm lừa đảo này đã thực hiện hành vi lừa đảo tổng số tiền chiếm đoạt trên 6 tỉ đồng với hơn 1.100 bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.