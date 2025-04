Kịp thời cứu bé gái nhảy xuống biển ở Hải Phòng 13/04/2025 14:32

(PLO)- Cháu bé 15 tuổi ở Đông Anh, TP Hà Nội nhảy xuống biển ở khu vực thị trấn Cát Hải (Hải Phòng), rất may lực lượng công an đã kịp thời cứu vớt.

Ngày 13-4, thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Công an thị trấn Cát Hải (huyện Cát Hải) vừa cứu sống một cháu bé nhảy xuống biển.

Cụ thể, khoảng 17 giờ 40 phút ngày 12-4, Công an thị trấn Cát Hải nhận tin tại bờ biển khu vực bến gót Tổ dân phố Đôn Lương- Thị trấn Cát Hải có cháu gái khoảng 13-15 tuổi nhảy xuống biển.

Công an thị trấn Cát Hải bàn giao cháu bé cho gia đình. Ảnh: CAHP

Ngay khi tiếp nhận tin, tổ công tác Công an thị trấn Cát Hải do Trưởng Công an thị trấn Cát Hải trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo tổ công tác kịp thời cứu vớt được cháu đưa vào bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện Đôn Lương, thị trấn Cát Hải.

Đến 21 giờ cùng ngày đã chuyển cháu lên bệnh viện Việt Tiệp trong tình trạng hôn mê do trước khi nhảy xuống biển cháu có uống một lượng lớn thuốc tây.

Sau khi xác được cháu có tên LNKP, 15 tuổi, trú tại thị trấn Đông Anh, Hà Nội, Công an thị trấn Cát Hải đã liên lạc với gia đình.

Đến 23 giờ cùng ngày, Công an thị trấn Cát Hải đã bàn giao cháu P cho gia đình tiếp tục phối hợp với bệnh viện Việt Tiệp Hải phòng để điều trị cứu chữa.

Đến khoảng 7 giờ sáng nay, 13-4, gia đình cháu P thông báo sức khỏe cháu đã ổn định.