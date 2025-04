Bộ Công an khen thưởng Công an tỉnh Quảng Nam phá vụ án sát hại vợ, phân xác phi tang 02/04/2025 15:48

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công an khen thưởng đột xuất các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam tham gia phá vụ án người chồng sát hại vợ, phân xác phi tang xuống biển.

Ngày 2-4, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, tại Hội nghị sơ kết công tác Công an quý I-2025 diễn ra vào chiều 1-4, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam đã trao thưởng đột xuất cho Phòng Cảnh sát hình sự 20 triệu đồng, Phòng Kỹ thuật hình sự 15 triệu và Phòng hồ sơ nghiệp vụ 15 triệu đồng về thành tích xuất sắc trong điều tra, bắt giữ nghi phạm sát hại vợ, phi tang xác xuống biển.

Bộ Công an khen thưởng đột xuất các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam. Ảnh: CA

UBND tỉnh Quảng Nam thưởng đột xuất Ban chuyên án đã có thành tích trong đấu tranh triệt phá, thu giữ hơn 1,5kg ma tuý và Ban chuyên án điều tra khám phá thành công vụ án trên.

Theo đó, mỗi ban chuyên án được UBND tỉnh thưởng 20 triệu đồng và thưởng đột xuất bốn cá nhân thuộc công an tỉnh, mỗi cá nhân 5 triệu đồng.

Như PLO thông tin, hôm 8-2, Công an xã Tam Quang (huyện Núi Thành, Quảng Nam) tiếp nhận tin báo về việc phát hiện một phần thi thể nữ giới, không đầu trôi dạt vào bờ biển...

Hung thủ Trần Bảo Uyên. Ảnh: CA

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định nạn nhân là TTTTr (41 tuổi, ngụ phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và nghi phạm của vụ án là Trần Bảo Uyên (63 tuổi, chồng của chị Tr).

Theo điều tra, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, sáng 6-2, Uyên đánh chị Tr tử vong rồi dùng dao phân thi thể nạn nhân, mang ra khu vực cuối đường Lê Văn Duyệt, quận Sơn Trà cất giấu.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Uyên quay lại chỗ giấu xác, đưa thi thể vợ và hung khí ra khu vực gần cảng Tiên Sa (quận Sơn Trà) vứt xuống biển phi tang.