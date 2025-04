Chính quyền cùng doanh nghiệp chung tay giải bài toán khó

TP.HCM đã triển khai nhiều chính sách chăm lo đời sống công nhân, trong đó nổi bật là chủ trương xã hội hóa xây dựng trường mầm non. Với chủ trương này, một số doanh nghiệp đã chủ động đầu tư xây trường khang trang, đồng thời áp dụng nhiều chính sách ưu đãi dành cho con em công nhân.

Nhà ở quận 11, vợ chồng chị Vòng Tịnh Mỹ làm việc tại Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (quận Bình Tân). Hằng ngày, đúng 6 giờ 45 cả nhà bắt đầu ra khỏi nhà, 7 giờ 5 chị đưa con đến Trường Mầm non Mặt Trời Nhỏ rồi hai vợ chồng vào công ty cách đó vài trăm mét.

“Năm nay là năm thứ 18 tôi làm ở công ty. Con gái lớn 14 tuổi của tôi cũng từng học tại trường này, giờ đến lượt bé nhỏ hai tuổi. Thấy các con đã và đang được chăm sóc, học hành trong môi trường an toàn, tôi rất yên tâm” - chị Mỹ tâm sự.

Theo chị Mỹ, gửi con ở đây chị chỉ phải đóng tiền ăn, chi phí còn lại do công ty tài trợ, nhờ đó dư được một khoản thêm vào sữa, bỉm cho con.

Cô Lê Ái Sơn Hà, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết Trường Mầm non Mặt Trời Nhỏ được xây trên diện tích 5.000 m2, gồm ba dãy nhà với 20 lớp học (mỗi lớp khoảng 25 trẻ) và tám phòng chức năng. Sân trường rộng đảm bảo tất cả trẻ vui chơi cùng lúc, ngoài ra trường còn có khu trồng rau, trái theo mùa…

“Phụ huynh chỉ đóng tiền ăn 1,5 triệu đồng/tháng cho ba bữa sáng, trưa và xế. Ngoài ra, ban giám đốc còn hỗ trợ các trẻ thêm một cữ sữa vào bữa sáng. Trường hoạt động nguyên tuần (nghỉ Chủ nhật), hàng ngày đón trẻ lúc 6 giờ 30, mở cửa trả trẻ đến 18 giờ” - cô Hà thông tin.

Năm 2008, chính quyền địa phương khuyến khích các doanh nghiệp xây trường mầm non để công nhân có chỗ gửi con, yên tâm làm việc. Ngay sau đó, công ty chúng tôi đã làm việc với UBND quận Bình Tân, Phòng GD&ĐT quận và mau chóng lên kế hoạch xây trường mầm non. Đến năm 2013, Trường Mầm non Mặt Trời Nhỏ bắt đầu đi vào hoạt động cho đến nay.

Ông CỦ PHÁT NGHIỆP, Chủ tịch công đoàn Công ty Pouyuen Việt Nam