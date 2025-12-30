Từ tháng 1-2026, TP.HCM sẽ hạn chế học sinh dùng điện thoại giờ ra chơi 30/12/2025 16:19

(PLO)- Từ tháng 1-2026, 100% các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên tại TP.HCM... sẽ hạn chế điện thoại giờ ra chơi đối với học sinh theo kế hoạch của Sở GD&ĐT.

Chiều 30-12, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết thí điểm và triển khai thực hiện xây dựng môi trường học đường lành mạnh, hạn chế điện thoại di động, thiết bị điện tử trong giờ ra chơi tại các trường học trên địa bàn TP.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết về triển khai thí điểm hạn chế điện thoại giờ ra chơi. Ảnh: NQ

Gần 98% phụ huynh đồng thuận

Đầu tháng 10-2025, mô hình hạn chế điện thoại giờ ra chơi được Sở GD&ĐT TP.HCM thí điểm tại 16 trường. Sau 2 tháng triển khai, đến nay nhiều đơn vị đã chia sẻ những cách làm sáng tạo.

Tại Trường THPT Võ Trường Toản, 97,98% phụ huynh đồng thuận với trường trong vấn đề này. Học sinh nếu muốn liên hệ qua điện thoại với cha mẹ, người thân sẽ đến phòng quản sinh của trường.

Trường THPT Nguyễn Khuyến thực hiện quy trình bàn giao thiết bị đầu buổi học nếu học sinh mang theo điện thoại. Cạnh đó, trường cũng có nhiều các câu lạc bộ, hoạt động thể thao và đọc sách giúp học sinh giải trí, vận động.

Trung tâm GDNN-GDTX Quận 6 lồng ghép tuyên truyền, tư vấn tâm lý và hoạt động ngoài giờ chính khóa.

Sau 2 tháng, môi trường học đường và hành vi của học sinh có sự chuyển biến rõ rệt. Giờ ra chơi tại nhiều trường trở nên sôi nổi hơn, tăng tương tác trực tiếp. Tình trạng học sinh sử dụng điện thoại thụ động, đơn lẻ dần giảm.

Nhiều hoạt động nhóm được các trường tổ chức như nhóm vận động gồm các trò chơi tập thể, đá cầu, thể thao; nhóm văn nghệ tổ chức phát thanh học đường, diễn văn nghệ theo chủ đề; nhóm học thuật chú trọng đọc sách, giao lưu tại thư viện; nhóm sáng tạo thu hút học sinh chơi cờ, làm thủ công.

Kết quả khảo sát cho thấy hơn 80% học sinh tham gia ít nhất một hoạt động. Khoảng 97,98% phụ huynh đồng thuận với chủ trương này. Trên 70% học sinh đồng ý hạn chế điện thoại nếu có hoạt động thay thế hấp dẫn. Việc này góp phần giảm lối sống ít vận động, tạo thói quen giao tiếp trực tiếp và tinh thần hợp tác.

Tuy nhiên, Sở GD&ĐT TP.HCM đánh giá việc triển khai vẫn gặp một số khó khăn. Một bộ phận nhỏ học sinh vẫn còn thói quen sử dụng điện thoại cho mục đích cá nhân; cơ sở vật chất, sân trường tại một số đơn vị còn hạn chế; kinh phí và vật tư tổ chức hoạt động cũng là bài toán khó.

Trước thực tế trên, Sở GD&ĐT TP.HCM cho rằng sự đồng thuận của phụ huynh mang tính quyết định. Các trường cần thiết kế hoạt động phù hợp điều kiện thực tế, đồng thời theo dõi và đánh giá thường xuyên.

Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị cụ thể hóa nội quy theo hướng giáo dục, tự giác và trách nhiệm. Nhà trường cần duy trì, làm mới các hoạt động và đẩy mạnh mô hình học sinh tự quản.

Giờ ra chơi của học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình khi không còn điện thoại. Ảnh: NGUYỆT NHI

Triển khai đại trà từ tháng 1-2026

Dựa trên những kế hoạch đã đạt được sau khi tổ chức thí điểm, từ tháng 1-2026, các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP sẽ triển khai đại trà việc hạn chế điện thoại vào giờ ra chơi.

Đối tượng thực hiện là các trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Trước khi triển khai, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường phổ biến, tuyên truyền chủ trương đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.

Trường học phải tổ chức khảo sát lấy ý kiến học sinh về các nhóm hoạt động được triển khai vào giờ ra chơi. Bên cạnh đó, các trường phải có kế hoạch xây dựng môi trường lành mạnh, hạn chế điện thoại giờ ra chơi bằng 3 nhóm hoạt động thay thế gồm hoạt động vận động, hoạt động tĩnh và hoạt động có nhu cầu sử dụng điện thoại.

Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường xây dựng nội quy, quy trình quản lý thiết bị điện tử theo hướng quy định rõ thời gian, hình thức, khu vực có thể sử dụng điện thoại; phân công đoàn viên, giáo viên hỗ trợ học sinh giờ ra chơi.