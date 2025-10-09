Hạn chế sử dụng điện thoại trong giờ chơi, học sinh sẽ làm gì? 09/10/2025 14:57

(PLO)- Các trường thí điểm hạn chế sử dụng điện thoại trong giờ chơi đã chia sẻ những mô hình hay để lôi cuốn học sinh.

Sáng 9-10, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức họp triển khai kế hoạch thí điểm tăng cường xây dựng môi trường học đường lành mạnh hạn chế sử dụng điện thoại di động, thiết bị điện tử trong giờ ra chơi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM.

“Nếu không dùng điện thoại, con tôi làm gì vào giờ chơi?”

Bà Đoàn Thị Thu Hoài, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Bình, phường Tân Hoà phát biểu tại buổi họp. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Là một trong 16 trường học tại TP.HCM thí điểm hạn chế sử dụng điện thoại, bà Đoàn Thị Thu Hoài, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Bình, phường Tân Hoà nhận được rất nhiều câu hỏi từ phụ huynh.

“Nếu không dùng điện thoại, con tôi sẽ làm gì? Ngay trong buổi họp đầu năm học, tôi khẳng định, trường sẽ đảm bảo học sinh (HS) có những giờ ra chơi thật sự ý nghĩa, bổ ích” - bà Hoài nói.

Nhà trường nhanh chóng xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung vào ba nhóm hoạt động, trong đó chú trọng đến các hoạt động vận động ngoài trời.

Do điều kiện sân bãi còn hạn chế, trường phân chia khu vực cụ thể, sân khu A để xe học sinh, còn khu B dành riêng cho các hoạt động vui chơi. HS chơi bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, đá cầu, tham gia câu lạc bộ văn nghệ… Các thầy cô trong ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, trợ lý thanh niên tích cực hỗ trợ từ việc chuẩn bị âm thanh đến vận động xã hội hóa để trang bị thêm đèn, nhạc cụ.

“Chúng tôi khuyến khích học sinh có năng khiếu âm nhạc mang theo nhạc cụ như đàn guitar, trống… để biểu diễn. Mỗi buổi sáng, không khó để bắt gặp hình ảnh những HS mang theo đàn đến trường, sẵn sàng chơi nhạc trong giờ ra chơi” - bà Hoài nói.

Với những HS sống nội tâm, ít tham gia các hoạt động ngoài trời, các em thường chọn ngồi ở ghế đá hoặc vào thư viện. Trường đã đầu tư thêm sách, báo phù hợp.

“Khi HS không bị phân tâm bởi điện thoại, các em tập trung hơn trong giờ học. HS năng động, chủ động và tích cực hơn hẳn. Trường không cấm HS mang điện thoại. Các em vẫn được quyền mang theo và tự quản lý thiết bị của mình, nhưng không sử dụng trong giờ ra chơi, trừ khi có sự cho phép của giáo viên để phục vụ học tập” - bà Hoài nhấn mạnh.

Toàn cảnh buổi họp triển khai thí điểm hạn chế sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi. Ảnh: NQ

Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Hoàng, Hiệu trưởng Trường THPT An Lạc, phường An Lạc chia sẻ đã xin ý kiến phụ huynh về việc triển khai thí điểm hạn chế sử dụng điện thoại, đa số đồng ý nhưng còn băn khoăn nếu con không mang điện thoại thì khi cần liên hệ, đưa đón sẽ như thế nào?

Trước thực tế trên, trường đã trang bị thêm điện thoại bàn tại phòng giám thị. Số điện thoại được công khai. Khi phụ huynh cần liên lạc, có thể gọi để giám thị mời HS xuống gặp. Ngược lại, nếu HS cần liên lạc cũng có thể sử dụng.

Trường cũng chủ động xây dựng các hoạt động để lôi cuốn các em vào giờ chơi như tận dụng các câu lạc bộ văn nghệ, bóng đá, bóng rổ...để tổ chức các giải đấu nhỏ. Tại thư viện, trường trang bị thêm bàn ghế, ghế bọc để các em có thể chơi cờ tướng, cờ vua, đọc sách…

“Đặc biệt, trường có bố trí khu vực sử dụng điện thoại phục vụ cho việc học có sự kiểm soát” - ông Hoàng nói.

Tranh luận việc giữ điện thoại của HS

Học sinh Trường THPT Thạnh Lộc, phường An Phú Đông dùng điện thoại bàn liên lạc với gia đình. Ảnh: NTCC

Ông Lê Trọng Nghĩa, Hiệu trưởng Trường THPT Phước Kiển, xã Nhà Bè nhấn mạnh điều quan trọng phải hướng dẫn HS sử dụng điện thoại đúng mục đích, đồng thời tạo ra các khu vực riêng biệt để các em có thể học tập và sinh hoạt nhóm một cách hiệu quả.

“Việc giữ điện thoại cho HS tiềm ẩn nhiều rủi ro về quản lý và bảo quản tài sản, nên trường lựa chọn cách tiếp cận để các em tự chủ và tự giác trong việc sử dụng thiết bị”- ông Nghĩa nói.

Trong 16 đơn vị thí điểm có sự tham gia của Trung tâm giáo dục thường xuyên Long Điền - Đất Đỏ, xã Long Điền. Đơn vị này đang thực hiện lắp đặt tủ để giữ điện thoại cho HS.

Đại diện trung tâm cho biết phần lớn học viên phụ thuộc nhiều vào điện thoại và nghiện game. Trung tâm đã có chủ trương trang bị tủ khóa để giữ điện thoại của học viên từ đầu giờ và trả lại cuối giờ ra chơi, trừ trường hợp được phép sử dụng bởi giáo viên. Việc này giúp hạn chế tối đa việc học viên sử dụng điện thoại. Việc liên lạc giữa phụ huynh và học viên được thực hiện bằng điện thoại bàn tại văn phòng và có sự hỗ trợ của giáo viên chủ nhiệm.

Cũng theo vị này, là đơn vị thí điểm, để tổ chức các hoạt động giải trí, thư giãn, giờ ra chơi được kéo dài lên 30 phút. Do không có sân chơi hay nhà thi đấu, trung tâm gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức thể thao. Dự kiến trung tâm sẽ tận dụng hiệu quả thư viện và khảo sát ý kiến học viên để thiết kế các môn thể thao phù hợp như bóng rổ, cầu lông, cờ vua, caro, cũng như tổ chức các câu lạc bộ văn nghệ, truyền thông.

Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên Phú Giáo, xã Phú Giáo thực hiện thu giữ điện thoại tự nguyện, HS đặt lên bàn để tổ quản lý.

Trung tâm cũng có sân chơi với bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông và khu vườn cây xanh do đoàn thanh niên quản lý, đồng thời đã hoàn thành quy trình đấu thầu căn tin phục vụ học sinh vào giờ chơi.

Bà Cao Thị Thiên Phúc, Trưởng phòng Học sinh - sinh viên, Sở GD&ĐT TP.HCM phát biểu tại cuộc họp sáng nay. Ảnh: NQ

Về việc giữ điện thoại của HS, bà Cao Thị Thiên Phúc, Trưởng phòng Học sinh - sinh viên, Sở GD&ĐT TP.HCM đánh giá phụ thuộc vào tình hình thực tế và ý thức của HS từng trường. Ví dụ, một số trường, HS có ý thức cao, không lén dùng điện thoại thì có thể không cần giữ. Ngược lại, trường có HS ý thức chưa tốt thì có thể áp dụng giữ điện thoại để đảm bảo an toàn, hiệu quả quản lý.

Vào giờ ra chơi, HS có quyền làm những gì mình thích miễn không sử dụng điện thoại. Trường có thể linh hoạt tùy tình hình thực tế, ví dụ như một số trường có khuôn viên rộng để tổ chức thể thao, có trường nhỏ hơn thì HS có thể ngồi đọc sách trong lớp.