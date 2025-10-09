TP.HCM thí điểm hạn chế sử dụng điện thoại giờ ra chơi từ tháng 10 09/10/2025 09:39

(PLO)- 16 trường học ở 16 cụm chuyên môn của Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ thí điểm hạn chế sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi từ tháng 10 năm 2025.

Sáng 9-10, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức họp triển khai kế hoạch thí điểm tăng cường xây dựng môi trường học đường lành mạnh hạn chế sử dụng điện thoại di động, thiết bị điện tử trong giờ ra chơi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM.

Sở GD&ĐT TP.HCM họp triển khai thí điểm tăng cường xây dựng môi trường học đường lành mạnh hạn chế sử dụng điện thoại di động, thiết bị điện tử. Ảnh: NQ

Theo đó, việc thí điểm sẽ được triển khai tại 16 trường học trên địa bàn TP.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ tháng 10-2025.

Danh sách 16 đơn vị sẽ thực hiện thí điểm hạn chế sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi

Bà Cao Thị Thiên Phúc, Trưởng phòng Học sinh - Sinh viên, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, 16 cơ sở giáo dục thí điểm hạn chế sử dụng điện thoại được lựa chọn trên nhiều tiêu chí.

Bà Cao Thị Thiên Phúc, Trưởng phòng Học sinh - Sinh viên, Sở GD&ĐT TP.HCM phát biểu tại buổi họp sáng nay. Ảnh: NQ

16 đơn vị này đại diện cho 16 cụm chuyên môn, gồm 5 trường THCS, 7 trường THPT, 1 trường phổ thông nhiều cấp học, 2 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên. Số lượng học sinh tham gia khoảng 30.000 em, trong đó có 9 đơn vị ở nội thành và 7 trường ở ngoại thành.

"Đây là những ngôi trường có thầy cô trong ban giám hiệu năng động, đáp ứng cho việc tổ chức các hoạt động đa dạng trong giờ ra chơi" - bà Phúc nói.

Đại diện các đơn vị trường học tham dự buổi họp triển khai thí điểm hạn chế sử dụng điện thoại. Ảnh: NQ

Sau khi nhận kế hoạch triển khai, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường thực hiện 5 nội dung: Phổ biến, tuyên truyền, chủ trương đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh; khảo sát tất cả học sinh về các hoạt động mà các em mong muốn được tham gia trong giờ ra chơi; xây dựng môi trường học đường lành mạnh hạn chế sử dụng điện thoại di động; ban hành nội quy, quy trình quản lý điện thoại di động của học sinh; triển khai thí điểm khi đã đảm bảo các điều kiện.

Theo bà Cao Thị Thiên Phúc, khi hạn chế sử dụng điện thoại giờ ra chơi, các trường sẽ thiết kế các hoạt động sao cho phù hợp với mong muốn của các em.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Thái Bình, TP.HCM chơi thể thao trong giờ ra chơi. Ảnh: DI LINH

Việc thiết kế hoạt động trong giờ ra chơi được chia làm 3 nhóm gồm hoạt động vận động, hoạt động tĩnh và sử dụng cho mục đích học tập và các nhu cầu giải trí khác.

Trong đó, các trường tổ chức các hoạt động vận động làm sao phù hợp với nhu cầu của các em.

Đối với các hoạt động tĩnh, trường học có thể tổ chức các trò chơi như cờ vua, đọc sách, vẽ tranh.... Để thực hiện tốt, các trường phải tổ chức các góc đọc sách, đầu tư nguồn sách tại thư viện sao cho phù hợp với lứa tuổi của các em.

Nhóm thứ sử dụng cho mục đích học tập và các nhu cầu giải trí khác, các trường cho phép học sinh sử dụng điện thoại và thiết bị thông minh cho mục đích học tập và các nhu cầu giải trí. Đối với hoạt động này phải tổ chức theo nhóm và phải được sự cho phép của giáo viên ở khu vực quy định.