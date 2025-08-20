Lý do TP.HCM dự kiến cấm học sinh sử dụng điện thoại trong trường 20/08/2025 16:14

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM dự kiến cấm học sinh sử dụng điện thoại trong trường học nhằm tăng tương tác cho các em, xây dựng trường học hạnh phúc đúng nghĩa.

Tại hội nghị tổng kết và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học mới bậc giáo dục phổ thông, một vấn đề được Giám đốc Sở GD&ĐT nêu ra là việc cấm học sinh sử dụng điện thoại trong trường.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Thái Bình sử dụng điện thoại bàn gọi điện về cho gia đình. Ảnh: NTCC

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT chia sẻ, phòng Học sinh - Sinh viên của Sở đã có thông tin, từng gợi ý và tổ chức một số hội thảo xin ý kiến chuyên gia, phụ huynh về việc cấm học sinh sử dụng điện thoại trong trường học.

Năm học này, nhiều trường đã triển khai nhưng chưa đồng bộ, chưa có được sự ủng hộ tuyệt đối từ phụ huynh.

“Tôi mong Phòng Học sinh - Sinh viên sớm tổ chức lấy ý kiến phụ huynh, các chuyên gia và nhà khoa học để phân tích rõ lợi, hại của việc sử dụng điện thoại trong trường học.

Nếu học sinh có nhu cầu liên lạc với gia đình khi cần thiết, nhà trường cần hỗ trợ miễn phí. Còn sử dụng điện thoại phục vụ cho học tập thì thực hiện theo Thông tư 32/2020 của Bộ GD&ĐT” - ông Hiếu nói.

Quy định của Bộ GD&ĐT cũng nêu rõ, trong các tiết học, học sinh được phép sử dụng điện thoại để tương tác, tra cứu khi có sự cho phép của giáo viên bộ môn. Khi đó, điện thoại đóng vai trò như công cụ, phương tiện phục vụ học tập – chứ không còn là thiết bị liên lạc thông thường.

Giờ ra chơi của học sinh Trường THCS Trường Thạnh khi không sử dụng điện thoại. Ảnh: NTCC

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho hay, hiện TP.HCM đang bước vào năm thứ ba triển khai mô hình trường học hạnh phúc.

Theo đó, một ngôi trường hạnh phúc không thể tồn tại nếu vào giờ ra chơi, mỗi học sinh đều đứng một góc, chăm chú vào màn hình điện thoại. Khi đó, sự tương tác giữa học sinh với nhau, giữa học sinh và thầy cô, sẽ bị đứt gãy.

"Tôi mong muốn trong giờ ra chơi, học sinh phải được vui chơi, thư giãn đúng nghĩa, để giải tỏa áp lực, nạp năng lượng tích cực và sẵn sàng cho tiết học tiếp theo chứ không phải là mỗi em sống trong một “thế giới riêng”.

Thậm chí, ngay cả khi về nhà, nếu thói quen sử dụng điện thoại di động không được kiểm soát cũng sẽ cản trở khả năng tương tác của học sinh với gia đình" - ông Hiếu nhấn mạnh.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, trường học hạnh phúc không chỉ là vấn đề cơ sở vật chất. Điều quan trọng hơn là xây dựng được mối quan hệ tích cực giữa thầy và trò, giữa học sinh với nhau. Làm sao để giáo viên tạo được niềm tin để các em có thể tâm sự, trao đổi, chia sẻ, đó mới là môi trường lý tưởng cho học tập và phát triển toàn diện.

Vì vậy, trong năm học này, ông Hiếu đề nghị Phòng Học sinh - Sinh viên cần đảm bảo 100% trường học triển khai mô hình trường học hạnh phúc – ở mức độ phù hợp với điều kiện thực tế.