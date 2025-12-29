Ngành giáo dục Hà Nội điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2026 29/12/2025 11:34

Ngày 29-12, Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2026 của ngành giáo dục thành phố.

Theo đó, dịp Tết Dương lịch năm 2026, các đơn vị, trường học thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày/tuần vào thứ Bảy và Chủ nhật được nghỉ 4 ngày liên tục (từ ngày 1 đến hết ngày 4-1-2026) và làm bù vào thứ Bảy ngày 10-1-2026.

Như vậy, học sinh Hà Nội được nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 nhiều nhất là 4 ngày.

Đối với các đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp, đúng quy định của pháp luật.

Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 nhiều nhất là 4 ngày. (Ảnh minh hoạ: TT)

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về tổ chức các hoạt động trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026.

Các trường có trách nhiệm thông báo cụ thể lịch nghỉ Tết đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên; chủ động sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định, bảo đảm giải quyết công việc liên tục và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trong thời gian nghỉ.

Cùng với đó, các cơ sở giáo dục cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; chấp hành nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng pháo; nâng cao kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, phòng tránh các tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn, nhất là an toàn trên không gian mạng.

Công tác phân công trực và bảo vệ cơ quan, trường học trong dịp nghỉ Tết phải được thực hiện nghiêm túc, đồng thời phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để bảo đảm an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị và phòng, chống cháy nổ.

Trước đó, ngày 12-12, Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 là 1 ngày (thứ Năm, ngày 1-1-2026).