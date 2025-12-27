Học sinh, giáo viên tại TP.HCM được nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục 27/12/2025 15:55

(PLO)- Học sinh và giáo viên TP.HCM sẽ được nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục từ 1-1-2026 đến hết ngày 4-1-2026, sau đó học bù vào ngày 10-1-2026.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có thông báo điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 dựa trên thông báo số 278 của UBND TP.HCM.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, TP.HCM trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Cụ thể, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, học viên được hoán đổi ngày làm việc từ 2-1-2026 (thứ Sáu) sang ngày 10-1-2026 (thứ Bảy).

Như vậy, dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026, các đối tượng trên được nghỉ 4 ngày liên tục từ 1-1-2026 (thứ Năm) đến hết ngày 4-1-2026 (Chủ nhật).

Đối với các đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, Hiệu trưởng căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể để bố trí lịch nghỉ phù hợp theo quy định.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị treo cờ Tổ quốc trong ngày 1-1-2026. Đồng thời, các trường học bố trí lịch trực lãnh đạo, phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an và chính quyền địa phương nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối tại đơn vị.

Các cơ sở giáo dục phải kiểm tra hệ thống điện, thiết bị phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ tại các phòng học, phòng chức năng, kho thiết bị. Tổ chức vệ sinh trường lớp, đảm bảo cảnh quan môi trường "xanh - sạch - đẹp" và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh (nếu có).

Trước đó, ngày 25-12, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 với phương án nghỉ 4 ngày, hoán đổi ngày làm việc như trên.