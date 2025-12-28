Trước khi đổi tên, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM có gì đáng chú ý? 28/12/2025 09:24

(PLO)- Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM là một trong rất ít trường đại học trên cả nước nói chung và tại TP.HCM nói riêng có doanh thu đạt trên 1.000 tỉ đồng/năm.

Mới đây, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã ký quyết định của Thủ tướng về việc đổi tên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM thành Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM. Theo quyết định này, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM tiếp tục đào tạo các ngành công nghệ kỹ thuật, các ngành khác theo quy định và vẫn duy trì đào tạo các ngành sư phạm.

Với lịch sử hơn 60 năm hình thành và phát triển, việc đổi tên này đã gây bất ngờ và thu hút sự quan tâm lớn từ xã hội, nhất là cộng đồng người học, cựu người học tại trường.

Đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực

Theo báo cáo của trường, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM được thành lập từ năm 1962, tiền thân là Ban Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật. Trải qua nhiều lần đổi tên và sắp xếp, đến năm 1984, trường chính thức mang tên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Chủ tịch Hội đồng trường hiện nay là TS Trương Thị Hiền và Hiệu trưởng là PGS.TS Lê Hiếu Giang.

Tính đến năm 2025, nhà trường đã có hơn 60 năm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo kỹ thuật, công nghệ và sư phạm kỹ thuật, trở thành một trong những cơ sở đào tạo kỹ thuật trọng điểm tại khu vực phía Nam. Tuy nhiên, vài năm gần đây, để thực hiện mục tiêu là cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, trường mở rộng đào tạo thêm một số ngành học thuộc các lĩnh vực khác như tâm lý, luật, dinh dưỡng…

Về cơ sở vật chất, báo cáo năm 2025 cho thấy Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM có hai cơ sở tại TP.HCM và một phân hiệu vừa được thành lập năm 2024 tại Bình Phước (trên cơ sở tiếp nhận Trường Cao đẳng Bình Phước).

Trường hiện có hơn 200 phòng học đa phương tiện, trong đó 75 phòng học có quy mô dưới 50 chỗ. Nhà trường có hai thư viện, một trung tâm học liệu, cùng 107 phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, trung tâm nghiên cứu và cơ sở thực tập – thực nghiệm phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. Hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học cũng được đầu tư với bảy nguồn cơ sở dữ liệu trong nước và quốc tế có khả năng kết nối, khai thác thường xuyên.

Doanh thu trên 1.000 tỉ đồng/năm

Về quy mô đào tạo, hiện Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM tổ chức đào tạo ở nhiều trình độ, trong đó có hơn 50 chương trình đào tạo ĐH, 17 ngành thạc sĩ, bảy ngành tiến sĩ. Riêng bậc đại học, trường tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật công nghiệp, công nghệ thông tin, cơ khí, điện – điện tử, tự động hóa, công nghệ môi trường, kỹ thuật y sinh, cùng các ngành sư phạm công nghệ và một số ngành khoa học xã hội – kinh tế gắn với kỹ thuật.

Tính đến tháng 5-2025, 18 chương trình đào tạo của trường đã đạt tiêu chuẩn chất lượng theo chuẩn AUN-QA, trong khi 25 chương trình đào tạo đạt chuẩn chất lượng theo quy định của Bộ GD&ĐT. Báo cáo cũng nêu rõ, hơn một nửa tổng số chương trình đào tạo của toàn trường đã hoàn thành kiểm định chất lượng, trong đó khoảng 64% chương trình đào tạo trình độ đại học được công nhận đạt chuẩn chất lượng.

Về nguồn thu, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM là một trong ít trường ĐH hiện nay trên cả nước cũng như tại TP.HCM có doanh thu trên 1.000 tỉ đồng/năm. Cụ thể ở năm 2024, theo báo cáo của trường vào tháng 6-2025, tổng thu năm 2024 của trường đạt 1.120 tỉ đồng, trong đó thu từ giáo dục và đào tạo hơn 1.000 tỉ đồng, thu từ khoa học công nghệ là 46 tỉ đồng. Năm trước đó, doanh thu của trường cũng đạt trên 900 tỉ đồng.

Trong công tác tuyển sinh và đào tạo, báo cáo ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển tăng 31% so với năm 2023, tổng số nguyện vọng tăng 37%. Năm học 2024 - 2025, trường tổ chức nhập học 100% theo hình thức trực tuyến, với 7.744 sinh viên nhập học, đạt 103% so với chỉ tiêu.

Một số thông tin đáng chú ý khác của trường là tỉ lệ nhập học trung bình trong ba năm đạt 89,7%, phản ánh sức hút tương đối ổn định của nhà trường đối với thí sinh. Tỉ lệ thôi học ở mức 24,45%, trong khi tỉ lệ thôi học ngay năm đầu chỉ 2,13%.

Về kết quả đầu ra, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt 60,45%, trong đó 41,14% sinh viên tốt nghiệp đúng hạn. Đặc biệt, 91,26% sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên môn.

Ngoài ra, theo chủ trương “Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ĐH và sư phạm giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2025, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM là một trong năm cơ sở giáo dục trọng điểm quốc gia về công nghệ kỹ thuật của cả nước.