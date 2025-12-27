Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đổi thành Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM 27/12/2025 15:10

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 2809/QĐ-TTg đổi tên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM thành Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM.

Theo quyết định vừa được ban hành, ngoài các ngành công nghệ kỹ thuật và các ngành khác, Trường Đại học Công nghệ Kỹ Thuật TP.HCM tiếp tục đào tạo các ngành sư phạm theo quy định.

Bộ GD&ĐT, UBND TP.HCM và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền hướng dẫn, giám sát quá trình đổi tên bảo đảm minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.

Đặc biệt, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, liên tục của nhà trường; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học, giảng viên, cán bộ quản lý, người lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và đề xuất, kiến nghị về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM thành Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM.