Đại học Y Dược TP.HCM lo ngại nếu phải đổi tên thành trường đại học 09/10/2025 16:02

(PLO)- Theo lãnh đạo Đại học Y Dược TP.HCM, việc thay đổi tên gọi đơn vị này thành “trường đại học…” sẽ ảnh hưởng lớn, kéo theo nhiều hệ lụy về bằng cấp, dư luận xã hội...

Tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý các dự thảo luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Đoàn Đại biểu quốc hội TP.HCM tổ chức, đại diện lãnh đạo Đại học Y Dược TP.HCM đã nêu một số ý kiến đáng chú ý khi đề cập đến khối ngành đặc thù.

Theo đó, PGS.TS Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết nhà trường có ba nhóm ý kiến góp ý.

Thứ nhất, ông cho rằng dự thảo luật cần xem xét kỹ tính đặc thù của khối ngành khoa học sức khỏe khi quy định về văn bằng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo ông, Điều 12 của dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục hiện chỉ liệt kê các loại bằng cấp như THPT, trung cấp, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, trong khi trong lĩnh vực y tế còn có hệ thống văn bằng chuyên khoa I, chuyên khoa II – vốn là các cấp đào tạo chuyên sâu.

Thực tế hiện nay, khối ngành sức khỏe đang tồn tại hai hệ thống đào tạo song song. Một theo Bộ GD&ĐT và một theo Bộ Y tế. Các bác sĩ sau đại học thường học tiếp chuyên khoa I, chuyên khoa II, nhưng nếu hệ thống văn bằng, chứng chỉ trong luật không được quy định rõ ràng thì sẽ gây khó khăn cho việc công nhận, đánh giá trình độ, cũng như ảnh hưởng đến quyền lợi của đội ngũ trong ngành y tế.

PGS.TS Ngô Quốc Đạt - Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM. Ảnh: P.ANH

Góp ý thứ hai, liên quan đến Điều 36 về kiểm định chất lượng trong dự thảo Luật Giáo dục đại học, PGS.TS Ngô Quốc Đạt đề xuất cần có quy định rõ ràng hơn đối với các chương trình đào tạo đặc thù, đặc biệt là trong lĩnh vực sức khỏe. Ông cho rằng, việc kiểm định chương trình đào tạo hiện nay chủ yếu theo tiêu chuẩn do Bộ GD&ĐT ban hành, mang tính phổ quát, chưa phản ánh đầy đủ yêu cầu chuyên môn của các ngành đặc thù.

Ví dụ, nhiều trường hiện nay đang kiểm định theo chuẩn AUN-QA của Hiệp hội các trường đại học Đông Nam Á. Tuy nhiên, đối với chương trình đào tạo y khoa theo hướng hội nhập quốc tế, nhà trường mong muốn được công nhận theo chuẩn của Liên đoàn Y khoa Thế giới (WFME). Để đạt được điều này, chương trình phải được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chuyên ngành của quốc gia sở tại, theo bộ tiêu chuẩn quốc tế.

Ông cho rằng, nếu tổ chức kiểm định trong nước chỉ áp dụng bộ tiêu chuẩn do Bộ GD&ĐT tạo ban hành mà không có sự điều chỉnh phù hợp với chuẩn quốc tế thì chương trình sẽ không được công nhận.

Do đó, cần bổ sung quy định cho phép các tổ chức kiểm định trong nước được xây dựng bộ tiêu chuẩn phù hợp với khung tiêu chuẩn quốc tế, được Bộ GD&ĐT thẩm định, công nhận và cho phép áp dụng. Đồng thời, tổ chức kiểm định đó cần được tổ chức quốc tế có thẩm quyền công nhận. Như vậy, các chương trình đào tạo đặc thù sẽ có cơ hội được kiểm định và công nhận quốc tế, nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ quy định tên gọi là “Đại học Y Dược TP.HCM” từ năm 2003, không có chữ “trường”. Ảnh: P.ANH

Đặc biệt, ở nội dung góp ý thứ ba, PGS.TS Ngô Quốc Đạt nhấn mạnh việc quy định về loại hình “đại học” và “trường đại học” trong dự thảo (Điều 11) cũng cần cân nhắc đến tính đặc thù của các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe.

Bởi lẽ, theo quy định hiện hành, hiểu nôm na “đại học” là cơ sở đào tạo đa lĩnh vực, còn “trường đại học” là đơn vị đào tạo một lĩnh vực nhưng đa ngành. Không nói đến quy mô nhưng với những cơ sở đào tạo đặc thù như đào tạo khối ngành khoa học sức khỏe không có cơ hội để trở thành đại học vì không đáp ứng yêu cầu phát triển đa lĩnh vực. Ví dụ, Đại học Y Dược TP.HCM nếu mở ngành khác ngoài lĩnh vực khoa học sức khỏe sẽ không phù hợp với thông lệ quốc tế và không còn cái tính đặc thù nữa.

Nêu thực tế tại đơn vị, ông Đạt cho hay Đại học Y Dược TP.HCM có tồn tại lịch sử là được Thủ tướng Chính phủ quy định tên gọi là “Đại học Y Dược TP.HCM” từ năm 2003, không có chữ “trường” và cũng chỉ đào tạo đa ngành trong một lĩnh vực. Tuy nhiên, nhiều lần Bộ GD&ĐT đề nghị phải đổi tên thành “trường đại học” do không đáp ứng tiêu chí “đa lĩnh vực”. Và thực tế, trường đã nỗ lực để giữ được tên đại học.

Do đó, theo ông Đạt, việc thay đổi tên gọi thành “trường đại học…” sẽ ảnh hưởng lớn, kéo theo nhiều hệ lụy về bằng cấp, dư luận xã hội, rất nhiều thứ khác.

“Nên chăng dự thảo luật cần có điều khoản riêng cho các cơ sở đào tạo đặc thù, cho phép những trường chỉ đào tạo đa ngành trong một lĩnh vực (như khối khoa học sức khỏe) vẫn được giữ tên gọi “đại học” nhằm đảm bảo tính kế thừa lịch sử, thương hiệu, cũng như là giải quyết những tồn đọng về mặt tên trường” - PGS.TS Đạt nêu ý kiến.