PGS.TS Đoàn Đức Lương tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế 06/10/2025 10:54

Sáng 6-10, Trường Đại học Luật (Đại học Huế) tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Hội đồng Đại học Huế công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, PGS.TS Đoàn Đức Lương, nhà giáo ưu tú, giảng viên cao cấp, Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục nhận được sự tín nhiệm cao để lãnh đạo nhà trường trong 5 năm tới.

PGS.TS Đoàn Đức Lương (thứ 3 từ trái sang) tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS Đoàn Đức Lương bày tỏ sự vinh dự và trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của toàn thể viên chức, người lao động nhà trường cũng như sự tín nhiệm của Đảng ủy, Hội đồng Đại học Huế.

PGS.TS Đoàn Đức Lương cho biết năm 2025 tới đây sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng: 10 năm thành lập Trường Đại học Luật theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trong bối cảnh mới đầy cạnh tranh của giáo dục đại học, PGS.TS Đoàn Đức Lương cam kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên nhà trường quyết tâm đổi mới, sáng tạo trong quản trị và đào tạo.

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ mới, như: Tiếp tục giữ gìn khối đoàn kết, sức mạnh tập thể để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược; triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là các Nghị quyết 57, 71 và 66 của Bộ Chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đồng thời, xây dựng lộ trình cụ thể để đáp ứng Chuẩn cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư 1 năm 2024 và Chương trình nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân Luật giai đoạn 2023-2030 của Chính phủ; đẩy mạnh quản trị đại học gắn liền với chuyển đổi số, tinh gọn bộ máy...

PGS.TS Đoàn Đức Lương nhấn mạnh về tầm nhìn đến năm 2030: Xây dựng Trường Đại học Luật trở thành trường đại học tự chủ toàn diện, lấy tự chủ tài chính làm nền tảng; phấn đấu khẳng định thương hiệu trong tốp đầu các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam, có tầm ảnh hưởng trong khu vực và góp phần phát triển Đại học Huế thành đại học Quốc gia.