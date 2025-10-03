1 đại học ở TP.HCM hỗ trợ học phí cho gần 3.000 sinh viên bị ảnh hưởng bão số 10 03/10/2025 15:50

(PLO)- Sinh viên có gia đình sinh sống tại 19 tỉnh, thành chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi bão số 10 (Bualoi) năm 2025 sẽ được hỗ trợ học phí với tổng kinh phí gần 7 tỉ đồng.

Chiều 3-10, ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) cho biết nhà trường triển khai chương trình hỗ trợ người học ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão số 10 (Bualoi) năm 2025. Tổng kinh phí hỗ trợ cho sinh viên gần 7 tỉ đồng.

Theo đó, gần 3.000 sinh viên các khóa 48, 49, 50 và 51 hệ đại học chính quy có hộ khẩu thường trú tại 19 tỉnh, thành bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão số 10 sẽ được giảm 10% học phí học kỳ cuối năm 2025. Số tiền giảm sẽ được cấn trừ vào học phí học kỳ đầu 2026. Với sinh viên khóa 48 đã tốt nghiệp, khoản hỗ trợ sẽ chuyển trực tiếp vào tài khoản.

Danh sách địa phương bị ảnh hưởng bão số 10 được áp dụng gồm: Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Ninh Bình, Thừa Thiên - Huế, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên và Đà Nẵng.

Sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM trong một giờ tự học. Ảnh: NT

Ngoài ra, ĐH Kinh tế TP.HCM sẽ dành 100 suất học bổng cho sinh viên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, trong đó 70 suất (hơn 14 triệu đồng/suất) cho sinh viên hệ đại học chính quy và 30 suất (12 triệu đồng/suất) cho sinh viên liên thông, văn bằng 1, vừa làm vừa học. Tổng giá trị học bổng hơn 1,35 tỉ đồng.

Những sinh viên thuộc diện trên cần cần nộp hồ sơ online tại website của trường từ ngày 6 đến 23-10 và nộp hồ sơ bản giấy từ ngày 27 đến 31-10, tại Ban Chăm sóc người học (cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, TP.HCM).

Đồng thời, ĐH này cũng gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ đầu năm 2026 đến ngày 15-1-2026 nhằm giảm bớt áp lực tài chính cho sinh viên và gia đình.