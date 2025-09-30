Trường đại học tại Hà Nội dạy online, hoãn thi vì mưa lụt 30/09/2025 22:34

(PLO)- Nhiều trường đại học tại Hà Nội cho sinh viên học trực tuyến ngày 1-10 do lo ngại mất an toàn giữa mưa bão, có trường phải hoãn thi.

Tối 30-9, Trường Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Giao thông vận tải, Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam... vừa thông báo cho sinh viên học trực tuyến ngày 1-10 do tại Thủ đô vẫn mưa to liên tục và nhiều tuyến đường ngập sâu.

Đại học Kinh tế Quốc dân còn thông báo về việc hỗ trợ sinh viên thuê trọ gặp khó khăn trong việc di chuyển về nhà. Theo đó, trung tâm dịch vụ hỗ trợ đào tạo rà soát chỗ ở trong ký túc xá và hỗ trợ sinh viên có nhu cầu ở lại trường.

Đơn vị này còn hỗ trợ sinh viên bữa tối tại nhà ăn của trường. Trong trường hợp quá tải, sinh viên có thể dùng bữa tối ở căng tin ký túc xá. Đối với phương tiện xe máy, xe đạp, sinh viên có thể gửi lại tại bãi gửi xe và lấy về sau.

Trường Đại học Thương mại cũng quyết định cho sinh viên học trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams.

Trong khi đó, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có kế hoạch cho sinh viên thi sau 8 tuần đầu học kỳ I nhưng phải hoãn.

Ngày 30-9, nhiều tuyến đường tại Thủ đô Hà Nội ghi nhận tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Ngày 30-9, nhiều trường như Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Ngân hàng cũng bị ngập nước khu vực sân trường. Một số trường như Đại học Thăng Long, Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức học trực tiếp hôm nay phải bố trí chỗ ở cho những sinh viên không thể đi về do mưa ngập.