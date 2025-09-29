Đề xuất miễn, giảm học phí cho sinh viên ngành y

Cử tri tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Bộ Y tế xem xét miễn, giảm học phí cho sinh viên ngành y nhằm khuyến khích nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế.
Trả lời cử tri, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhận định chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên ngành y có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho hệ thống y tế quốc gia, nhất là trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân ngày càng tăng.
Về chính sách hiện hành, theo bà Lan, Nhà nước đã ban hành nhiều quy định cụ thể hỗ trợ đào tạo nhân lực y tế, tập trung vào các chuyên ngành còn thiếu nhân lực và các lĩnh vực đặc thù.
Theo đó, Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, có hiệu lực từ ngày 1-1-2024, quy định hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí cho người học các chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu (Điều 105).
"Đây là chính sách ưu tiên, nhằm bảo đảm phát triển nhân lực y tế cho những lĩnh vực chuyên sâu, có vai trò then chốt trong hệ thống khám chữa bệnh", Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, theo Nghị định 81/2021, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 97/2023, Nhà nước miễn học phí cho học sinh, sinh viên theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học đào tạo các chuyên ngành lao, phong, tâm thần, pháp y, giải phẫu bệnh (Điều 15).
Các chính sách này được áp dụng thống nhất trên toàn quốc và được bảo đảm kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước, nhằm khuyến khích người học tham gia vào các chuyên ngành y tế đang gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh, qua đó góp phần phát triển nguồn nhân lực y tế một cách bền vững.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan để nghiên cứu, đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hiện hành và tham mưu Chính phủ và Thủ tướng xem xét, phê duyệt các đề án, chính sách mới trong việc hỗ trợ miễn, giảm học phí cho sinh viên ngành y nói chung, đặc biệt là đối với những chuyên ngành cần ưu tiên trong giai đoạn 2026-2030.
Cả nước hiện có 34 trường đại học đào tạo ngành y khoa.
Năm học 2025-2026, học phí ngành y khoa dự kiến từ hơn 31 đến 530 triệu đồng, nhiều trường tăng so với năm ngoái.
Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam và trường Y Dược - Đại học Đà Nẵng thu thấp nhất, ở mức 31,1 triệu đồng. Mức này bằng trần học phí do Chính phủ quy định với khối ngành y dược ở các trường công lập chưa tự chủ. So với năm ngoái, học phí cả hai trường đều tăng 3,5 triệu đồng.
Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội đều thu học phí 62,2 triệu đồng, tăng hơn 10 triệu so với năm ngoái. Trường Đại học Y Dược TP.HCM thu 82,2 triệu đồng, Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế thu 61,1 triệu đồng.
Ở khối trường tư, học phí ngành y khoa thấp nhất là 61 triệu đồng, ở Trường Đại học Hòa Bình.
Đại học VinUni thu cao nhất, với 530,3 triệu đồng. Thực tế, học phí niêm yết trường này là 815,85 triệu đồng. Tuy nhiên, tất cả sinh viên nhập học khóa tới được giảm 35% từ quỹ Hỗ trợ phát triển giáo dục của nhà sáng lập.