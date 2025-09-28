1 người được BHYT trả hơn 28 tỉ đồng phí chữa bệnh 28/09/2025 14:28

(PLO)- Bệnh nhân ở Vĩnh Long được quỹ BHYT thanh toán hơn 28 tỉ đồng chi phí khám chữa bệnh từ năm 2020 đến tháng 8-2025.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính từ năm 2020 đến tháng 8-2025, có khoảng 41.188 trường hợp được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh từ 500 triệu đồng đến hơn 2 tỉ đồng, với tổng số tiền chi trả hơn 33.000 tỉ đồng.

Đặc biệt, một trường hợp điển hình là bệnh nhân ở tỉnh Vĩnh Long, từ năm 2020 đến tháng 8-2025 đã được quỹ BHYT thanh toán hơn 28 tỉ đồng chi phí điều trị. Bệnh nhân mắc các bệnh: thiếu yếu tố VIII di truyền, viêm họng cấp, vết thương hở của các phần không đặc hiệu và khác của bụng.

Luật BHYT sửa đổi 2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2025, tiếp tục mở rộng và đảm bảo thêm nhiều quyền lợi cho người tham gia BHYT, đặc biệt đối với người mắc bệnh lý nặng, chi phí điều trị cao. Ảnh minh hoạ: TT

Hiện nay, người tham gia BHYT được chi trả từ 80-100% chi phí khám chữa bệnh theo phạm vi quyền lợi, mức hưởng của thẻ BHYT.

Nhóm yếu thế (trẻ dưới 6 tuổi, người nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số…) được nhà nước bảo đảm hỗ trợ chi phí tham gia BHYT.

Quỹ BHYT hiện chi trả hơn 10.000 dịch vụ kỹ thuật (với nhiều kỹ thuật cao như phẫu thuật tim mạch, MRI, CT...) và thanh toán 1.037 hoạt chất thuốc với hàng nghìn chế phẩm (trong đó có một số loại thuốc điều trị ung thư và các bệnh hiểm nghèo khác).

Theo thống kê của ngành y tế và cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, đến hết năm 2024, số người tham gia BHYT là hơn 95,5 triệu người, đạt tỉ lệ 94,2% dân số toàn quốc.

Phấn đấu hết năm 2025, cả nước có trên 95% người dân tham gia BHYT, tiến tới bao phủ BHYT toàn dân.