Những điều cần biết về BHYT học sinh, sinh viên năm học 2025-2026 17/09/2025 11:56

(PLO)- BHXH Việt Nam thông tin về mức đóng và quyền lợi khi tham gia BHYT học sinh, sinh viên năm học 2025-2026.

Mỗi năm, hàng triệu lượt học sinh, sinh viên được thụ hưởng quyền lợi từ chính sách BHYT. Nhiều trường hợp học sinh, sinh viên mắc bệnh nan y, mạn tính như suy thận, ung thư, tim mạch... đã được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh từ hàng trăm triệu đến hàng tỉ đồng.

Tính đến hết tháng 6-2025, cả nước có 20,8 triệu học sinh, sinh viên tham gia BHYT, chiếm 98,4% tổng số học sinh, sinh viên. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2025, đã có 4,3 triệu lượt học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh BHYT, tương ứng 2.075 tỉ đồng đã được quỹ BHYT chi trả.

Đặc biệt, theo Nghị định 188/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, từ 1-7-2025, nâng mức hỗ trợ đóng BHYT đối với học sinh, sinh viên từ 30% lên tối thiểu 50%.

Từ năm 2024 đến hết tháng 7-2025, có 2.276 học sinh, sinh viên được quỹ BHYT chi trả từ 100 triệu đồng trở lên.

Những điều cần biết về BHYT học sinh, sinh viên từ năm học 2025-2026. Nguồn: BHXH Việt Nam