Bí thư Thành ủy TP.HCM khen ê-kíp tái nối bàn tay cho sản phụ mang song thai 05/12/2025 09:19

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã trao thư khen cho ê-kíp Bệnh viện Đa khoa Bình Dương sau ca tái nối bàn tay cho sản phụ mang song thai.

Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM,chiều 4-12, tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (phường Phú Lợi, TP.HCM) đã diễn ra Lễ trao thư khen của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang và bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho ê-kíp Bệnh viện Đa khoa Bình Dương sau thành công của ca phẫu thuật đặc biệt phức tạp: Nuôi tạm và tái nối bàn tay đứt lìa cho sản phụ mang song thai 34 tuần.

Trong thư khen, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang biểu dương bác sĩ Võ Thái Trung cùng toàn bộ ê-kíp phẫu thuật, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân viên hỗ trợ vì tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và nỗ lực vượt khó để thực hiện ca mổ “giàu tính nhân văn”. Ông đánh giá đây là dấu ấn nghề nghiệp đáng tự hào, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và y đức của đội ngũ thầy thuốc TP.HCM.

Bí thư Thành ủy kỳ vọng những thành tựu này sẽ lan tỏa năng lượng tích cực, truyền cảm hứng cho thế hệ bác sĩ trẻ, đồng thời mong đội ngũ y tế TP.HCM tiếp tục phát huy truyền thống, đẩy mạnh nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ nhân dân.

Cùng ngày, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Văn phòng Thành ủy và Sở Y tế TP.HCM đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM cho 3 tập thể và 1 cá nhân của bệnh viện.

Báo cáo tại buổi lễ, bác sĩ Võ Thái Trung, Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Chấn thương Chỉnh hình, cho biết bệnh nhân LNP nhập viện vào tháng 9-2025 trong tình trạng dập nát 1/3 dưới cẳng tay và đứt lìa hoàn toàn bàn tay phải.

Trong bối cảnh bệnh nhân đang mang song thai, ê-kíp quyết định ghép nuôi tạm bàn tay vào cẳng chân phải gần 2 tháng để bảo tồn mô sống.

Ngày 28-11, ca phẫu thuật kéo dài hơn 12 giờ được thực hiện để tách bàn tay khỏi vị trí nuôi tạm và tái nối vào vị trí giải phẫu. Hệ thống mạch máu, thần kinh, gân cơ được khôi phục hoàn chỉnh, giúp bảo tồn chức năng bàn tay cho bệnh nhân.

Ba tập thể được nhận bằng khen gồm: Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, khoa Chấn thương Chỉnh hình, khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức; cá nhân được khen thưởng là bác sĩ Võ Thái Trung.