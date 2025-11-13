Bệnh viện Đa khoa Bình Dương sẽ là cơ sở y tế trọng điểm vùng Đông Nam TP.HCM 13/11/2025 18:23

Chiều 13-11, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM đã có những thông tin phản hồi liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.

Theo Sở Y tế, sau khi hợp nhất, hệ thống y tế TP.HCM mở rộng phạm vi quản lý bao gồm địa bàn tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương được xác định là cơ sở trọng điểm của cụm y tế vùng Đông Nam TP.HCM, đóng vai trò trung tâm trong mạng lưới cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh và đào tạo chuyên môn cho khu vực.

Hiện bệnh viện có 1.566 viên chức và người lao động, gồm 383 bác sĩ, 99 dược sĩ, 659 điều dưỡng, 110 hộ sinh và 71 kỹ thuật y. Đây là lực lượng nòng cốt sẽ được chuyển giao và bố trí làm việc tại cơ sở mới quy mô 1.500 giường bệnh, bảo đảm duy trì hoạt động chuyên môn ổn định, thông suốt trong giai đoạn chuyển tiếp.

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển chuyên môn, Sở Y tế TP.HCM sẽ xây dựng phương án tổng thể về chuyển giao, sắp xếp và đào tạo nhân lực của bệnh viện.

Phương án được thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm không gián đoạn hoạt động khám, chữa bệnh; bố trí và điều chuyển nhân lực hợp lý giữa các khoa, phòng, ưu tiên cho chuyên khoa trọng điểm. Đồng thời, sẽ chuẩn hóa vị trí việc làm và cơ cấu tổ chức phù hợp với mô hình bệnh viện đa khoa hiện đại.

Về định hướng phát triển chuyên sâu, bệnh viện này tập trung đầu tư vào các chuyên khoa mũi nhọn, hình thành hệ thống chuyên môn vững mạnh, đáp ứng vai trò bệnh viện đa khoa chuyên sâu của vùng. Trọng tâm là phát triển chấn thương chỉnh hình, tim mạch can thiệp, hồi sức tích cực và ung bướu, nhằm nâng cao năng lực cấp cứu, điều trị ca bệnh phức tạp, giảm tỷ lệ tàn tật và tử vong.

Song song đó, bệnh viện định hướng mở rộng kỹ thuật can thiệp nội mạch, ngoại niệu - nam học, hồi sức nhi và sản khoa chuyên sâu, tăng cường năng lực hỗ trợ sinh sản, chẩn đoán tiền sản, di truyền học và gây mê hồi sức.

Lĩnh vực ung bướu được chú trọng toàn diện từ tầm soát, phát hiện sớm đến điều trị đa mô thức; các chuyên khoa giải phẫu bệnh và y học hạt nhân được xem là nền tảng nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị.

Bệnh viện cũng chú trọng phát triển chuyên ngành huyết học - truyền máu, bảo đảm cung ứng máu an toàn, điều trị hiệu quả bệnh lý huyết học ác tính, đồng thời chuẩn hóa, hiện đại hóa hạ tầng và thiết bị y tế nhằm hỗ trợ toàn diện cho các chuyên khoa.

Với định hướng trên, Sở Y tế TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện mô hình tổ chức, đào tạo nhân lực và triển khai kỹ thuật chuyên sâu, từng bước xây dựng bệnh viện trở thành bệnh viện đa khoa chuyên sâu, hiện đại, có năng lực chuyên môn cao, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân khu vực Đông Nam TP và các tỉnh lân cận.