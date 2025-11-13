TP.HCM tập trung tháo gỡ khó khăn, củng cố hệ thống y tế cơ sở 13/11/2025 18:03

Ngày 13-11, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM tổ chức buổi khảo sát về tình hình và kết quả hoạt động của hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn TP.

Bác sĩ Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết Sở đang chỉ đạo tập trung giải quyết các khó khăn trong lĩnh vực y tế.

Cụ thể, về tăng cường cơ sở vật chất và nguồn lực cho y tế cơ sở, vừa qua Sở Y tế đã làm việc với trung tâm y tế của 3 khu vực để lên kế hoạch phân bổ chi thường xuyên, dự kiến khoảng 120 tỉ đồng trong năm 2026 để sửa chữa, mở rộng cơ sở hạ tầng cho các trung tâm y tế.

Bác sĩ Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, chia sẻ tại buổi khảo sát. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Dự kiến khoảng 13 trung tâm y tế được sửa chữa, vì trong số 38 trung tâm thì 25 trung tâm sẽ giải thể vào cuối năm nay. Các trung tâm y tế có giường bệnh sẽ được chuyển sang cơ sở thứ hai hoặc bệnh viện đa khoa khu vực để hoạt động ổn định hơn.

Sở Y tế đang lấy ý kiến các sở, ngành để xây dựng đề án giao trạm y tế xã, phường, đặc khu về UBND phường, xã quản lý. Dự kiến các trung tâm y tế không có giường bệnh sẽ giải thể, nguồn nhân lực được điều chuyển, phân bố về các trạm y tế.

Về tháo gỡ khó khăn trong đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế, BS Chín cho biết Sở Y tế đã tổ chức gói thầu chung cho các trạm y tế, bảo đảm cung ứng thuốc ổn định trong nhiều năm.

Khu vực Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ sẽ thực hiện đấu thầu mua sắm tập trung; còn ở TP.HCM, các trung tâm y tế không có giường bệnh và các trạm y tế sẽ áp dụng gói thầu tập trung.

Người dân khám chữa bệnh tại trạm y tế trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đối với vật tư y tế, các đơn vị được chủ động mua sắm, Sở Y tế thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, bảo đảm không thiếu thuốc, vật tư, thiết bị cho người dân có và không có bảo hiểm y tế.