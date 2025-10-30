Nghị quyết 72: Kim chỉ nam đổi mới toàn diện hệ thống y tế cơ sở 30/10/2025 16:07

(PLO)- TP.HCM xác định rõ y tế cơ sở là nền tảng vững chắc và Nghị quyết 72 là kim chỉ nam cho đổi mới toàn diện hệ thống y tế cơ sở của TP.

Ngày 30-10, tại TP.HCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Bệnh viện Từ Dũ tổ chức tọa đàm "Triển khai thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW: Điều trị, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân".

Tọa đàm "Triển khai thực hiện Nghị quyết 72: Điều trị, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân". Ảnh: THẢO PHƯƠNG

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, nhận định Nghị quyết 72 là kim chỉ nam cho đổi mới toàn diện hệ thống y tế cơ sở của TP.HCM.

Nghị quyết 72 đã khẳng định cần chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, xác định rõ vị thế, vai trò của y tế dự phòng, y tế cơ sở và y học cổ truyền, nhằm bảo đảm phòng bệnh từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở.

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

TP.HCM xác định rõ y tế cơ sở là nền tảng vững chắc, là “người gác cổng” sức khỏe cộng đồng. Qua các năm triển khai, y tế cơ sở TP.HCM đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ như nâng cao năng lực trạm y tế, phát triển nguồn nhân lực, huy động cộng tác viên sức khỏe cộng đồng.

Ngoài ra, y tế cơ sở còn ứng dụng công nghệ số, hồ sơ sức khỏe điện tử, khám chữa bệnh từ xa, quản lý bệnh không lây và dịch bệnh hiệu quả. Tỉ lệ người dân lựa chọn trạm y tế tăng do chi phí hợp lý, chất lượng dịch vụ được nâng cao.

Người dân TP.HCM khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Tuy nhiên, hệ thống y tế cơ sở vẫn đối mặt nhiều thách thức như nhân lực thiếu và mất cân đối, tỉ lệ bác sĩ tại trạm y tế chỉ đạt 25% định mức, thiếu chuyên khoa y học gia đình, chính sách đãi ngộ hạn chế.

Cạnh đó, cơ sở vật chất chưa đồng bộ, khoảng 40% trạm y tế chưa đạt chuẩn quốc gia. Cơ chế tài chính yếu, trạm y tế chưa có tư cách pháp nhân, phụ thuộc ngân sách địa phương, hạn chế nguồn lực tái đầu tư và khó thu hút nhân lực.

“Hiện chỉ khoảng 15–20% người dân chọn trạm y tế làm nơi khám bệnh ban đầu. Khi người dân chưa tìm đến y tế cơ sở, tình trạng vượt tuyến xảy ra, gây quá tải bệnh viện và lãng phí nguồn lực” – BS Châu nói.

Người dân khám sức khỏe tại trạm y tế. Ảnh: THẢO PHƯƠNG



Theo BS Châu, để y tế cơ sở phát huy vai trò “người gác cổng” sức khỏe cộng đồng, TP.HCM đề xuất các giải pháp trọng tâm. Về nhân lực, mỗi BS trong 10 năm đầu hành nghề cần có ít nhất 1 năm công tác tại trạm y tế hoặc vùng khó khăn, đồng thời phát triển lực lượng BS gia đình và BS y học cổ truyền, kết hợp quản lý bệnh mãn tính, dự phòng và điều trị.

Về hạ tầng và chuyển đổi số, trạm y tế được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc gia, áp dụng hồ sơ sức khỏe điện tử, kết nối dữ liệu, khuyến khích hợp tác công – tư và chuyển giao công nghệ. Về cơ chế tài chính, trạm y tế được trao quyền tự chủ, mở rộng danh mục khám chữa bệnh, triển khai telemedicine và thành lập quỹ phát triển y tế cơ sở.

Về tổ chức và phối hợp, xây dựng quy chế hỗ trợ bắt buộc từ tuyến trên, tăng cường kết nối hệ thống. Về truyền thông, đẩy mạnh chiến dịch nâng cao nhận thức, giáo dục sức khỏe cộng đồng và khuyến khích khám sức khỏe định kỳ, xây dựng hình ảnh trạm y tế gần dân, thân thiện, đáng tin cậy.

“TP.HCM với truyền thống năng động, sáng tạo và quyết liệt, quyết tâm đi đầu triển khai Nghị quyết 72, xây dựng mạng lưới y tế cơ sở vững mạnh, hiện đại, phục vụ tốt nhất sức khỏe nhân dân. Mạng lưới y tế cơ sở TP.HCM sẽ trở thành mô hình tiêu biểu, góp phần quan trọng vào bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” - bác sĩ Châu nói.