Cử tri Thái Nguyên kiến nghị hệ số lương khởi điểm của bác sĩ là 2,67 20/12/2025 06:33

(PLO)- Cử tri tỉnh Thái Nguyên kiến nghị nâng hệ số lương khởi điểm đối với bác sĩ học 6 năm lên mức 2,67.

Trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, cử tri tỉnh Thái Nguyên có ý kiến cho rằng nhóm ngành sức khỏe là đặc thù, yêu cầu đầu vào cao, khối lượng kiến thức, thực hành, thời gian đào tạo để trở thành bác sĩ và rèn luyện để được hành nghề tối thiểu là 8 năm.

Trong khi đó, hiện nay bác sĩ học 6 năm (đại học chính quy) mới ra trường, lại hưởng hệ số lương 2,34 - ngang với các ngành nghề khác chỉ học 4 năm.

Do đó, cử tri đề nghị Chính phủ quan tâm sớm ban hành chính sách, chế độ phù hợp về tiền lương, phụ cấp với đối với cán bộ ngành y để khuyến khích, động viên sinh viên học tập, cán bộ đang công tác; có chính sách đãi ngộ, thu hút sinh viên ngành y, dược; áp dụng hệ số lương khởi điểm từ 2,67 (tức bậc 2) đối với bác sĩ học 6 năm (đại học chính quy) mới ra trường.

Ảnh minh hoạ: TT

Trả lời cử tri, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nêu rõ, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 72 về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; trong đó xác định rõ nghề y là nghề đặc biệt, cần được đào tạo, sử dụng và đãi ngộ theo cơ chế đặc thù.

Đồng thời, Nghị định cũng quy định bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng và dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp khi tuyển dụng, thay cho bậc 1 như trước đây.

Thực hiện Nghị quyết 72, Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các quy định về tiền lương, phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế, trong đó có nội dung về mức lương khởi điểm, phụ cấp ưu đãi nghề và các chính sách thu hút, giữ chân sinh viên ngành y, dược và đội ngũ cán bộ y tế.

"Việc cụ thể hóa mức hệ số lương khởi điểm, bao gồm phương án tương đương hệ số 2,67 đối với bác sĩ đào tạo 6 năm, sẽ được xem xét trên cơ sở tổng thể chính sách tiền lương, khả năng cân đối ngân sách và lộ trình cải cách tiền lương của Nhà nước", bà Lan nhấn mạnh.