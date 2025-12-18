Nam thanh niên liệt tứ chi, phải mổ khẩn sau khi khiêng vật nặng sai tư thế 18/12/2025 16:24

Ngày 18-12, ThS.BS CKI Nguyễn Duy Phương, Trưởng Đơn vị Ngoại thần kinh, Bệnh viện An Bình (TP.HCM), cho biết nơi đây vừa tiếp nhận điều trị cho nam thanh niên (34 tuổi) nhập viện trong tình trạng liệt tứ chi sau khi khiêng vật nặng sai tư thế.

Trước đó, dù không cảm thấy đau, nhưng chỉ sau một đêm ngủ dậy, người bệnh bắt đầu yếu hai chân, tình trạng yếu lan dần lên hai tay, dẫn đến liệt hoàn toàn vận động, mất cảm giác từ rốn trở xuống, tiêu tiểu không tự chủ và yếu hai tay với sức cơ còn 3/5 mới đến khám.

Bệnh nhân được đưa vào đơn vị Đột quỵ trong tình trạng liệt tứ chi, mất cảm giác kèm yếu hai tay. Kết quả chụp MRI và X-quang cột sống cổ khẩn trương cho thấy bệnh nhân bị máu tụ ngoài màng cứng lượng nhiều, dập tủy cổ từ C5–C7 và gãy phức tạp gai sau, gai ngang bên phải đốt sống cổ C5. Đây là tổn thương rất nặng và phức tạp, khiến bệnh nhân gần như liệt hoàn toàn.

Bác sĩ BV An Bình phẫu thuật khẩn cấp cứu bệnh nhân liệt tứ chi thoát nguy cơ liệt toàn bộ. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ quyết định phẫu thuật khẩn cấp nhằm cứu bệnh nhân, tránh nguy cơ chắc chắn bị liệt toàn bộ. Chưa đầy 30 phút sau, ThS.BS Võ Chí Khuyến, đơn vị Ngoại thần kinh, có mặt thăm khám và nhận định bệnh nhân có nguy cơ liệt hoàn toàn nếu không được can thiệp sớm.

Bệnh nhân nhanh chóng được hoàn tất các xét nghiệm cần thiết và chuyển lên phòng mổ trong vòng chưa tới một giờ. Thời điểm này, dù bệnh nhân vẫn còn cảm giác nhưng đã liệt hoàn toàn hai tay, mất cảm giác từ ngực trở xuống.

Các bác sĩ Ngoại thần kinh và Gây mê hồi sức tiến hành gây mê và kê tư thế phù hợp cho phẫu thuật cột sống cổ – kỹ thuật khó, đòi hỏi việc lật và cố định bệnh nhân rất phức tạp, nên từng phút đều được tận dụng.

Theo BS Khuyến, do bệnh nhân bị gãy phức tạp cột sống cổ C5, việc xác định các mốc giải phẫu trong quá trình phẫu thuật gặp nhiều khó khăn. Khi bóc tách, cắt gai sau và bản sống từ C5–C7, ê-kíp phát hiện nhiều máu đông vón cục gây chèn ép nặng, kèm theo tổn thương các mạch máu quanh màng cứng chảy máu liên tục và khá nhiều.

Các bác sĩ đã lấy sạch máu tụ, cầm máu kỹ các mạch máu tổn thương. Bệnh nhân mất khoảng 200 ml máu, ca mổ kết thúc sau hơn 2 giờ.

Sau phẫu thuật 10 ngày, bệnh nhân phục hồi ngoạn mục. Cảm giác tứ chi đã trở lại như bình thường, sức cơ hai tay gần như phục hồi hoàn toàn (5/5), sức cơ hai chân đạt 3/5. Dự kiến trong thời gian tới, kết hợp tập vật lý trị liệu, bệnh nhân có thể trở lại cuộc sống bình thường.

Theo BS Phương, tổn thương cột sống cổ, đặc biệt là dập và chèn ép tủy cổ, thường diễn tiến rất nhanh và tiên lượng hồi phục rất thấp nếu không được can thiệp kịp thời, đúng cách. Trường hợp này cho thấy chỉ trong khoảng một giờ, từ lúc quyết định mổ đến khi lên phòng mổ, sức cơ hai tay của bệnh nhân đã giảm từ 3/5 xuống 0/5.

Nếu không được can thiệp sớm, nguy cơ bệnh nhân phải sống đời sống thực vật là rất cao; khả năng phục hồi cơ vòng thường kéo dài nhiều tháng hoặc có thể không hồi phục. Nhờ can thiệp sớm và tập cơ vòng sớm, chỉ sau 10 ngày bệnh nhân đã bắt đầu có cảm giác, tự tiểu tiện và trung tiện.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi có chấn thương cột sống hoặc xuất hiện dấu hiệu tê bì, yếu các chi, người dân cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh để bệnh diễn tiến nặng, gây gánh nặng về thể chất, tinh thần, kinh tế cho gia đình và xã hội.