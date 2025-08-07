Cuộc đời đầy nghị lực của chàng trai liệt tứ chi, mất 87% sức khoẻ 07/08/2025 12:34

(PLO)- Liệt tứ chi, mất 87% sức khoẻ, nhưng anh Phạm Văn Thái đã dựng lại cuộc đời mình và giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ vươn lên trong cuộc sống.

Ngày 9-8, VTV1 sẽ phát sóng chương trình Trạm yêu thương với chủ đề Điểm tựa cuộc sống. Nhân vật chính trong chương trình là anh Phạm Văn Thái, người khuyết tật đang nỗ lực từng ngày để mang đến cơ hội sống độc lập cho những mảnh đời cùng cảnh ngộ tại TP Cao Bằng.

Sinh năm 1980, Phạm Văn Thái từng là một người đàn ông khỏe mạnh, đam mê thể thao. Nhưng vào tháng 4-2007, sau một trận bóng đá, anh bất ngờ sốt cao, tay chân yếu dần rồi liệt hoàn toàn. Căn bệnh viêm tủy cổ khiến anh mất 87% sức khỏe, vĩnh viễn gắn bó với xe lăn.

Những năm đầu sau biến cố, Thái chìm trong khủng hoảng. “Khi đó tôi mới hiểu thế nào là giới hạn của người khuyết tật: Không chỉ là thể chất mà còn là ánh nhìn thương hại, cảm giác bất lực, bế tắc kéo dài” - anh chia sẻ trong chương trình.

Liệt tứ chi, mất 87% sức khoẻ, nhưng anh Phạm Văn Thái đã dựng lại cuộc đời mình.

Tuy nhiên, thay vì buông xuôi, anh lựa chọn bước tiếp. Thái đăng ký học sửa chữa xe máy - công việc tưởng như không phù hợp với người liệt tứ chi.

Khóa học không chỉ giúp anh tìm được hướng đi mà còn đưa anh đến với Hội Chấn thương cột sống Việt Nam, nơi anh tiếp cận được nhiều kiến thức, kỹ năng sống độc lập và hiểu biết pháp luật dành cho người khuyết tật.

Từ đó, anh bắt đầu dựng lại cuộc đời. Một cửa hàng nhỏ bán tạp hóa, đồ thủ công, hoa khô được mở ra. “Tôi muốn chứng minh người khuyết tật có thể tự lập và sống có ích như bao người khác” - anh Thái nói.

Năm 2023, anh Thái cùng những người đồng cảnh ngộ và tình nguyện viên thành lập Câu lạc bộ (CLB) Điểm tựa cuộc sống tại TP Cao Bằng - nơi hỗ trợ người khuyết tật vươn lên.

CLB không chỉ là nơi sẻ chia mà còn cùng nhau triển khai các mô hình tạo sinh kế như làm măng ớt, giấm táo mèo, sản phẩm thủ công... để tạo việc làm ổn định.

Trong chương trình, những câu chuyện về “việc bao đồng” của Phạm Văn Thái – từ phát cháo miễn phí đến vận động tặng xe lăn được chia sẻ từ chính các thành viên trong câu lạc bộ.

Anh Thái cho biết điều trăn trở lớn nhất của mình không chỉ là giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn, mà là làm sao để họ có thể sống độc lập và có giá trị bền vững.

Anh cũng cho biết, hành trình giúp người khác là một phần giúp chính mình: “Tôi chọn hành động, chọn yêu thương để thấy cuộc sống vẫn đáng sống. Nếu có thể là điểm tựa cho ai đó yếu hơn mình, tôi không ngần ngại”.

Câu chuyện về Phạm Văn Thái, người đàn ông liệt tứ chi nhưng không đầu hàng số phận được kể lại trong Trạm yêu thương là minh chứng cho sức mạnh tinh thần, ý chí vượt nghịch cảnh và trái tim nhân ái lan tỏa giữa núi rừng Cao Bằng.