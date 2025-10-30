Bệnh viện Từ Dũ đưa vào hoạt động hệ thống máy chụp MRI hiện đại 100 tỉ đồng 30/10/2025 14:06

(PLO)- Hệ thống MRI mới, hiện đại của Bệnh viện Từ Dũ giúp chẩn đoán bệnh chính xác, sớm nhất là từ bào thai.

Ngày 30-10, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) khánh thành Trung tâm MRI 3.0 Tesl tại khoa Chẩn đoán hình ảnh và khu Hồi sức - Hồi sức cấp cứu.

BS CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết Trung tâm MRI 3.0 hiện đại với 2 máy có chi phí đầu tư gần 100 tỉ đồng, dự kiến phục vụ 40 ca/ngày, giúp chẩn đoán bệnh chính xác, sớm nhất là từ bào thai.

Khánh thành Trung tâm MRI 3.0 Tesla tại khoa Chẩn đoán hình ảnh và khu Hồi sức - Cấp cứu, Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đặc biệt, hệ thống MRI 3.0 với 128 lát cắt giúp giảm thời gian nằm trong lồng chụp của thai phụ từ 45 phút xuống còn 10–15 phút, tức là giảm 3 lần. Với tốc độ quét như vậy, máy có thể bắt được những bất thường của thai nhi.

Ngoài ra, Trung tâm Hồi sức của bệnh viện được cải tạo, sửa chữa 70 giường bệnh có chức năng bảo vệ, cấp cứu kịp thời. Nhờ đó, bệnh viện đã duy trì an toàn tuyệt đối các ca mổ, tỉ lệ tử vong thấp nhất, 3/100.000 ca trong 5 năm.

Bên cạnh đó, dự án cải tạo, sửa chữa khoa Cấp cứu với cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi, gồm 12 giường, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Dự án cải tạo, sửa chữa khoa Cấp cứu với cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Cả 3 công trình này đều hoàn thành trước 45 ngày, bằng nguồn quỹ phát triển sự nghiệp bệnh viện dùng chi thường xuyên, là công trình phục vụ thiết thực cho điều trị, chăm sóc, bảo vệ bệnh nhân theo tinh thần Nghị quyết 72" – BS Hải nói.

Lãnh đạo Sở, ban, ngành tham quan Trung tâm Hồi sức của bệnh viện. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đánh giá đây bước tiến lớn của Bệnh viện Từ Dũ trong nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Hệ thống MRI 3.0 Tesla với công nghệ AI sẽ giúp chẩn đoán nhanh, chính xác nhiều bệnh lý phức tạp, từ đó đưa ra phác đồ điều trị hiệu quả, kịp thời.

Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Theo ông Đạt, Bệnh viện Từ Dũ luôn là một trong những đơn vị đi đầu trong ứng dụng các công nghệ y học hiện đại, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, việc đầu tư hệ thống MRI 3.0 Tesla hiện đại một lần nữa khẳng định điều đó.