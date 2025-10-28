Bàn giao Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM về UBND TP.HCM quản lý 28/10/2025 19:35

(PLO)- Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM chuyển về UBND TP.HCM quản lý, sẽ được tiếp tục đầu tư, nâng cấp nhằm tăng thêm cơ sở khám chữa bệnh, phục vụ người dân tốt hơn.

Ngày 28-10, Cục Y tế giao thông vận tải (Bộ Xây dựng) đã tổ chức hội nghị bàn giao nguyên tắc Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM về cho UBND TP.HCM quản lý.

Đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết, khi Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM chuyển về UBND TP.HCM quản lý, bệnh viện sẽ được tiếp tục đầu tư, nâng cấp nhằm tăng thêm cơ sở khám chữa bệnh, phục vụ người dân tốt hơn.

Sở Y tế TP.HCM sẽ phối hợp cùng Cục Y tế giao thông vận tải thống nhất kế hoạch tổ chức tiếp nhận chính thức, bảo đảm hoạt động của bệnh viện không bị gián đoạn sau khi đơn vị chủ quản mới tiếp nhận.

Bàn giao Bệnh viện Giao thông vận tải về UBND TP.HCM quản lý. Ảnh: D.T

Bên cạnh đó, Cục Y tế giao thông vận tải (Bộ Xây dựng) sẽ phối hợp với Sở Y tế TP.HCM thống nhất kế hoạch bàn giao và tiếp nhận toàn diện, bao gồm các lĩnh vực: tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và các nội dung liên quan đến hoạt động của đơn vị.

Đại diện Bệnh viện Giao thông vận tải cho biết, hiện bệnh viện có 82 nhân sự, trong đó 31 viên chức, còn lại là hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ.

Lãnh đạo bệnh viện kiến nghị cho phép đơn vị được trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM nhằm phát huy hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, phục vụ tốt hơn cho công tác khám chữa bệnh.

Hiện nay, Bệnh viện Giao thông vận tải đang được giao quản lý và sử dụng ba cơ sở, gồm: 72/3 đường Trần Quốc Toản, 72/5 đường Trần Quốc Toản, 136 đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3 cũ).

Năm 2023, Cục Y tế giao thông vận tải đã có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải (cũ) báo cáo và xin ý kiến bàn giao nguyên trạng bệnh viện về cho UBND TP.HCM quản lý.

Tuy nhiên, TP.HCM mới đồng ý tiếp nhận cơ sở tại 72/3 đường Trần Quốc Toản, còn hai cơ sở 72/5 Trần Quốc Toản và 136 Cách Mạng Tháng Tám vẫn chưa được tiếp nhận.

Theo Sở Y tế TP.HCM, nguyên nhân là do vướng mắc trong việc chiếm dụng đất. Hai cơ sở này hiện bị hai hộ dân chiếm dụng, các gia đình đã sinh sống ổn định trong thời gian dài, nên đến nay các cơ quan, đơn vị liên quan vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm.