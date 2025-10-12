3 bệnh viện cửa ngõ TP.HCM chính thức hoàn thiện, bệnh nhân vui mừng

(PLO)- 3 bệnh viện cửa ngõ được xây mới là bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực nâng cao chất lượng y tế của TP.HCM, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân.

Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới 3 bệnh viện cửa ngõ ở TP.HCM. Đó là Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) khu vực Hóc Môn, BVĐK khu vực Củ Chi và BVĐK khu vực Thủ Đức với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng.

Sau 4 năm khởi công xây dựng, đến nay 3 bệnh viện cửa ngõ đã chính thức khánh thành trong năm 2025. Trong đó, BVĐK khu vực Hóc Môn khánh thành đầu tiên vào ngày 19-4, tiếp đến là BVĐK khu vực Thủ Đức khánh thành ngày 24-4. Cả hai đều là công trình trọng điểm của TP.HCM chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Mới đây, ngày 10-10, BVĐK khu vực Củ Chi chính thức khánh thành công trình xây dựng mới. Đây là công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Mừng vì được khám ở BV mới, chuyên sâu lại gần nhà

Bà Đinh Thị Vui (54 tuổi, ngụ xã Bà Điểm) bị tăng huyết áp kèm bệnh xương khớp mãn tính lâu năm. Bà Vui đã khám, lấy thuốc định kỳ ở BVĐK khu vực Hóc Môn nhiều năm nay.

“Tôi tái khám định kỳ ở BV này đã nhiều năm, chủ yếu điều trị các bệnh mạn tính. Tuy nhiên, có lần cấp cứu do bệnh tim mạch thì phải chuyển lên BV ở trung tâm TP điều trị, khá xa.

Nay được khám ở BV mới không những khang trang, sạch sẽ mà còn có nhiều chuyên khoa sâu, được hỗ trợ từ các bác sĩ ở BV lớn, tôi rất yên tâm” – bà Vui chia sẻ.

Bệnh nhân khám chữa bệnh tại BVĐK khu vực Hóc Môn. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bị bệnh xương khớp lâu nay, bà Nguyễn Thị Hồng (51 tuổi, ngụ phường Thủ Đức) cho hay tháng nào bà cũng đi tái khám và lấy thuốc ở BVĐK khu vực Thủ Đức vì gần nhà, tiện đi lại. Bà bảo giờ lớn tuổi, nhiều bệnh nền, nhà neo người, nếu đến các BV ở trung tâm TP thì không thể tự đi.

“Từ khi BV xây mới, chúng tôi đều mừng vì được điều trị ở nơi có cơ sở vật chất hiện đại, khang trang, lại gần nhà. Lỡ bệnh nặng đỡ lo vì nghe BV có nhiều khoa điều trị chuyên sâu, thuốc đầy đủ, mừng nhất là không còn phải lặn lội lên tuyến trên” - bà Hồng nói.

Bệnh nhân khám chữa bệnh tại BVĐK khu vực Thủ Đức, bệnh viện cửa ngõ phía Đông TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Tại BVĐK khu vực Củ Chi, chị Lê Thị Cẩm Nhàn (40 tuổi, xã Củ Chi) đưa con gái lên khám bệnh vì bé sốt đã hai ngày. Trong lúc chờ đến lượt khám, chị Nhàn cho hay vì nhà gần BV nên mỗi khi con bệnh thông thường chị đều đưa lên đây khám và điều trị.

“Bệnh thường mà từ Củ Chi lặn lội lên trung tâm TP.HCM khám thì xa quá, trừ khi những tình huống buộc phải điều trị chuyên sâu. Nay BV đã khánh thành cơ sở mới, tôi còn nghe nói sẽ phát triển nhiều khoa chuyên sâu. Mong là khi đi vào hoạt động, BV sẽ có đầy đủ trang thiết bị và có các bác sĩ giỏi điều trị được nhiều bệnh, người dân không cần chuyển viện nữa” – chị Nhàn chia sẻ.

BVĐK khu vực Củ Chi, bệnh viện cửa ngõ phía Tây Bắc TP, vừa khánh thành, dự kiến tháng 1-2026 sẽ đưa vào hoạt động. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bệnh nhân tin tưởng, lượt khám ngày càng tăng

Bác sĩ (BS) Đặng Quốc Quân, Giám đốc BVĐK khu vực Hóc Môn, cho biết bệnh viện cửa ngõ phía Tây TP đã trải qua những năm tháng thăng trầm, cơ sở vật chất hạ tầng xuống cấp, trang thiết bị thiếu thốn lạc hậu. Mỗi năm đến mùa mưa bão, những khu vực tại bệnh viện ngập nước, đội ngũ y bác sĩ phải đi ủng để khám và điều trị bệnh cho người dân.

Hiện nay, BV đã được xây dựng mới hoàn toàn, quy mô 1.000 giường nội trú hiện đại, có 12 tầng, 2 tầng hầm, với tổng mức đầu tư 1.894 tỉ đồng.

Đơn vị được đầu tư hệ thống khí y tế trung tâm, vận chuyển mẫu bệnh phẩm cho toàn bệnh viện và có bãi đáp trực thăng trên tầng 12 để đáp ứng yêu cầu cấp cứu bằng đường hàng không trong tương lai.

BVĐK khu vực Hóc Môn là bệnh viện cửa ngõ phía Tây TP, quy mô 1.000 giường nội trú hiện đại, có 12 tầng, 2 tầng hầm. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

“Từ khi khánh thành đến nay, với tòa nhà BV mới, quy mô lớn, thiết kế hiện đại đã giúp nâng cao chất lượng điều trị, rút ngắn thời gian chờ, giảm lây nhiễm chéo. Ngoài ra còn tăng công suất sử dụng giường bệnh, tăng chất lượng chăm sóc sau phẫu thuật, từ đó giúp tăng tỉ lệ hài lòng của người bệnh” – BS Quân nói.

Theo đó, số lượt khám và điều trị tại BV cũng tăng cao so với trước đây. 7 tháng đầu năm 2025, bệnh viện tiếp nhận số lượt khám, điều trị tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, lượt bệnh nhân khám BHYT tại bệnh viện cũng tăng với khoảng 1.700 lượt/ngày (trước đây khoảng 1.400 - 1.500 lượt/ngày).

Đặc biệt, tổng số thủ thuật đã tăng gần 37%, phẫu thuật tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượt bệnh nhân phải chuyển tuyến giảm đáng kể.

Số lượt khám và điều trị tại BVĐK khu vực Hóc Môn tăng cao so với trước. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

“Với chỉ đạo của UBND TP.HCM và định hướng của Sở Y tế TP.HCM, BVĐK khu vực Hóc Môn với cơ sở mới và trang thiết bị hiện đại, quyết tâm phát triển theo hướng trở thành bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh - chủ lực” – BS Quân nhấn mạnh.

BS Cao Tấn Phước, Giám đốc BVĐK Khu vực Thủ Đức, cho biết bệnh viện cửa ngõ phía Đông TP xây dựng mới có tổng mức đầu tư hơn 1.915 tỉ đồng, với quy mô 1.000 giường và quy mô lưu bệnh là 500 giường hiện đại, chất lượng cao, hình thành các chuyên khoa sâu với các thiết bị y khoa đồng bộ, hiện đại.

BVĐK Khu vực Thủ Đức có tổng mức đầu tư hơn 1.915 tỉ đồng. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

BV được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nên các giải pháp bố trí tổng mặt bằng, dây chuyền sử dụng, ngăn chia không gian, chất lượng đầu tư công trình… như một bệnh viện quốc tế thực thụ. BV mới đã giải quyết triệt để những bất cập, tồn tại của những công trình BV cổ truyền được xây dựng từ lâu, thường xuyên phải cải tạo, chắp vá.

Hiện BV đã hoàn tất các quy trình chuyển giao từ cơ sở cũ sang cơ sở mới, đưa vào sử dụng toàn bộ khu mới. Số lượt khám, điều trị tại đây ngày càng tăng.

Trước đây BV tiếp nhận trung bình hơn 3.000 lượt khám mỗi ngày, hiện tăng lên 3.200-3.300 lượt (tăng 10%); số ca điều trị nội trú tăng từ 700 ca lên 800 mỗi ngày. Đặc biệt, mỗi ngày BV phẫu thuật trên 50 ca, đa số là bệnh nặng, có những ca mổ cấp cứu chấn thương, trong khi trước đây chủ yếu phẫu thuật các ca bệnh nhẹ.

BV cũng đang gấp rút tuyển dụng nhân sự để đáp ứng vận hành cơ sở vật chất và trang thiết bị mới, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh.

BVĐK Khu vực Thủ Đức có quy mô 1.000 giường và quy mô lưu bệnh là 500 giường hiện đại. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Khi đi vào hoạt động cơ sở mới, BV giúp góp phần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe tại chỗ cho người dân trong khu vực, giảm tải cho các BV công trên địa bàn ở cửa ngõ phía Đông của TP.HCM. Cạnh đó, BV cũng mang đến cơ hội chăm sóc sức khỏe chất lượng cao với chi phí phù hợp không chỉ cho người dân ở khu vực mà còn từ các vùng lân cận như khu vực Bình Dương cũ, tỉnh Đồng Nai…

“Chúng tôi nhận thức rõ phát triển BV không chỉ là nâng cao chuyên môn mà còn phải làm chủ công tác quản lý, tối ưu hóa trang thiết bị và đảm bảo ổn định thu nhập nhân viên. Đây là những thách thức, nhưng cũng là cơ hội lớn để chúng tôi nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân” – BS Phước nói.

BVĐK khu vực Củ Chi được đầu tư 1.854 tỉ đồng từ ngân sách TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

BS CKII Nguyễn Thành Phương, Giám đốc BVĐK khu vực Củ Chi, cho biết bệnh viện cửa ngõ phía Tây Bắc TP.HCM tiền thân là Trung tâm Y tế huyện Củ Chi, quy mô ban đầu chỉ 500 giường bệnh, đến nay đã phát triển lên 1.000 giường.

BV được đầu tư 1.854 tỉ đồng từ ngân sách TP.HCM, đạt tiêu chuẩn hạng I, gồm 1 tầng hầm, 13 tầng nổi; đầy đủ khối khám, điều trị, nội trú, kỹ thuật - nghiệp vụ, hành chính và các công trình phụ trợ hiện đại.

Công trình có thiết kế kiến trúc tiên tiến, phân khu chức năng rõ ràng, tối ưu quy trình khám chữa bệnh, thuận lợi cho bệnh nhân và nhân viên y tế. Các khoa lâm sàng được bố trí liền kề cận lâm sàng để rút ngắn thời gian chờ đợi.

Công trình BV mới góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Trung bình mỗi năm BV tiếp nhận hơn 600.000 lượt bệnh nhân, chủ yếu là người dân huyện Củ Chi cũ và một vài địa phương lân cận. Riêng năm 2024 đã tiếp nhận gần 530.000 lượt bệnh nhân ngoại trú và hơn 57.000 lượt bệnh nhân nội trú.

Với khát vọng vươn lên trở thành BVĐK hạng I, tập thể y, BS và nhân viên BV không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện và làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu như phẫu thuật thay khớp, phẫu thuật thần kinh cột sống, nội soi can thiệp, đặc biệt là phẫu thuật sọ não - mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân, đồng thời góp phần giảm tải cho tuyến trên.

Khánh thành BVĐK khu vực Củ Chi. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Theo BS Phương, những năm qua, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tăng nhanh, trong khi cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế thế hệ cũ đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng.

Vì vậy, công trình BV mới thực sự là nguồn động viên to lớn, là niềm vui, niềm tự hào của tập thể bệnh viện, góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh. Qua đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo TP đối với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhất là người dân ở các xã ngoại thành.

“Chúng tôi sẽ hết lòng, tận tâm, tận lực bảo vệ, gìn giữ và phát huy hiệu quả công trình BV mới; tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của các cấp lãnh đạo và người dân TP” - BS Phương nói.