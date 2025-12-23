Thông tin ban đầu vụ 7 người ngộ độc rượu, 1 người tử vong ở Hải Phòng 23/12/2025 11:30

(PLO)- Sở Y tế Hải Phòng vừa có báo cáo điều tra về vụ 7 người uống rượu bị ngộ độc, trong đó có 1 người tử vong.

Ngày 23-12, Sở Y tế Hải Phòng đã thông tin về kết quả điều tra vụ việc ngộ độc rượu xảy ra tối 16-12 tại phường Tứ Minh, Hải Phòng, khiến 7 người bị ngộ độc, trong đó có 1 người tử vong ngoại viện.

Kết quả điều tra ghi nhận bữa tối 16-12, tại gia đình ông CNC (khu dân cư Đại An, phường Tứ Minh), có 11 người cùng ăn bữa tối với các món: Canh rươi, xôi xéo đỗ hành, thịt bò chiên, thịt chó nấu và uống rượu ngâm. Rượu này do ông NĐH, đồng nghiệp của ông CNC cho/tặng.

Trong bữa tối có 7 người uống rượu gồm các ông TMH (35 tuổi), PVP (44 tuổi), LTK (39 tuổi), BNT (37 tuổi), CNC (44 tuổi), ông ĐVĐ (43 tuổi và ĐNH (44 tuổi). 6 người trong số đó là đồng nghiệp của ông CNC tại Trường Đại học TĐ, 1 người là hàng xóm của ông CNC.

Cả nhóm uống khoảng 5 lít rượu ngâm, sau đó đều bị ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

7 người ngộ độc, trong đó có 1 người tử vong sau bữa rượu ở Hải Phòng. Ảnh minh họa

Đến khoảng 5 giờ 15 ngày 18-12, ông ĐNH (quê Quảng Ninh) tử vong (đêm 17-12, ông ĐNH nghỉ tại ký túc xá trường). Thời điểm tử vong được lấy từ cáo phó của gia đình ông ĐNH.

Tối 18-12, theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), 6 người còn lại lần lượt nhập viện tại Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng tỉnh, thở nhanh, toan chuyển hóa. Kết quả xét nghiệm trong máu những người này đều phát hiện methanol với nồng độ 44,6 - 256,9 mg/dL (là mức nguy hiểm, báo hiệu tình trạng ngộ độc rượu Methanol); mẫu rượu mang đến có nồng độ methanol 30,3 mg/dL, nồng độ ethanol 1,84%.

Ngày 19-12, cơ quan chức năng đã làm việc với ông NĐH, người tặng rượu cho ông CNC. Theo đó, rượu do ông NKH cung cấp (mang từ tỉnh Thái Nguyên về). Ông NKH cũng làm tại Trường Đại học TĐ.

Sau khi xảy ra vụ việc, ông NĐH đã gọi điện hỏi ông NKH về nguồn gốc của rượu trắng đã ngâm cùng với các loại dược liệu, ông NKH cho biết rượu mua của hàng xóm tại nơi ông sinh sống và ngâm cùng sâm xuyên đá, sâm cau đe, sâm tanh tách, ba kích tím, nhục thung dung nam, khúc khắc ngọt, đỗ trọng nam, hồng kỳ nam.

Trước đây, ông NKH từng ngâm rượu như trên để cho, tặng, sử dụng (khoảng 2 lần) và đều không xảy ra vấn đề gì.

Kết quả xét nghiệm mẫu rượu trắng cho thấy rượu có hàm lượng methanol lên tới hơn 630.000 mg/L, cao gấp 300 lần mức tham khảo giới hạn rượu trắng chưng cất và gấp khoảng hơn 2.000 lần tham khảo giới hạn theo cồn thực phẩm sử dụng để pha chế đồ uống có cồn.

Để tiếp tục điều tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm và truy xuất nguồn gốc rượu gây ngộ độc thực phẩm, Sở Y tế Hải Phòng đề nghị Công an thành phố Hải Phòng, Sở Công thương Hải Phòng, Sở Y tế Thái Nguyên, UBND phường Tứ Minh, Công an phường Tứ Minh và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hải Phòng tiếp tục phối hợp, điều tra, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.