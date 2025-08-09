TP.HCM chính thức đổi tên 26 bệnh viện 09/08/2025 17:05

(PLO)- UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định chính thức đổi tên 26 bệnh viện trên địa bàn.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định, chính thức đổi tên 26 bệnh viện tại TP.HCM mới.

Trong đó, khu vực TP.HCM cũ có 17 bệnh viện, Bình Dương cũ có 3 bệnh viện và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 6 bệnh viện. Tất cả bệnh viện đều trực thuộc Sở Y tế TP.HCM.

UBND TP.HCM yêu cầu Sở Y tế TP.HCM có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các các công tác chuyển giao về nhân sự, tài chính tại các bệnh viện trên theo nguyên tắc nguyên trạng.

Đồng thời ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quy định pháp luật và thẩm quyền phân cấp, ủy quyền.

Trước đó vào giữa tháng 7-2025, Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản gửi Sở Nội vụ về việc đổi tên các đơn vị sự nghiệp y tế công lập cấp huyện trực thuộc Sở Y tế khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Sở Y tế, việc đổi tên là cần thiết nhằm hiện thực hóa chủ trương của Trung ương và Thành ủy về sắp xếp lại các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP.

Sau khi đơn vị hành chính cấp quận, huyện kết thúc hoạt động theo quy định tại Kết luận 137 của Bộ Chính trị, các bệnh viện quận, huyện sẽ không còn mang tên đơn vị hành chính cũ mà được điều chỉnh tên gọi mới, phù hợp với địa danh, đặc trưng lịch sử - văn hóa hoặc vị trí địa lý.