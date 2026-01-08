Đề xuất thành lập CDC trung ương và 3 CDC khu vực 08/01/2026 08:26

Trong dự thảo báo cáo tổng hợp điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Y tế cho biết thực trạng hệ thống y tế dự phòng hiện nay thiếu đơn vị đầu mối cấp quốc gia và đề ra định hướng hình thành cơ quan kiểm soát bệnh tật trung ương (CDC trung ương) cùng các trung tâm kiểm soát bệnh tật khu vực (CDC khu vực)

Cụ thể, tại tuyến trung ương, mạng lưới y tế dự phòng hiện bao gồm các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Y tế (Cục Phòng bệnh, Cục An toàn thực phẩm) và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế (11 viện chuyên ngành y tế công cộng và dự phòng).

"Hiện chưa có cơ quan đóng vai trò là CDC trung ương làm đơn vị đầu mối điều phối cấp quốc gia về chuyên môn thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, kết nối các cơ sở thuộc hệ y tế dự phòng các tuyến và trong các lĩnh vực khác nhau một cách tập trung, xuyên suốt và đồng bộ", Bộ nêu rõ.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thực hiện xét nghiệm mẫu COVID-19. Ảnh: TRẦN NGỌC

Từ đó, Bộ nhận định thực trạng mạng lưới cơ sở hiện nay cho thấy sự phân bố không đều về năng lực y tế công cộng và y tế dự phòng giữa các vùng và thiếu một đơn vị đầu mối cấp quốc gia có vai trò chỉ đạo tập trung, đồng bộ.

Để khắc phục các bất cập trên, Bộ Y tế xác định mục tiêu đến năm 2030 hình thành CDC trung ương và các CDC khu vực, nâng cấp các trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh bảo đảm đủ năng lực dự báo, giám sát và phát hiện sớm, khống chế kịp thời, có hiệu quả các dịch bệnh và kiểm soát các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng.

Cụ thể, phương án phát triển lĩnh vực y tế dự phòng, y tế công cộng bao gồm:

Tại trung ương: Hình thành CDC trung ương thực hiện chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm; bệnh không lây nhiễm; kiểm soát các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ; cung ứng dịch vụ y tế dự phòng và các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn.

Tại các khu vực: Hình thành các CDC khu vực tại miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam gắn với các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur hiện có để đảm nhận vai trò kết nối và hỗ trợ các trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh.

Vị trí cụ thể được đề xuất như sau:

CDC khu vực miền Trung đặt tại vị trí không gian của Viện Pasteur Nha Trang.

CDC khu vực Tây Nguyên đặt tại vị trí không gian của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên.

CDC khu vực miền Nam đặt tại vị trí không gian của Viện Pasteur TP.HCM.