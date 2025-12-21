Nhiều người tham gia hiến gần 300 đơn vị máu tại ngày hội Chủ nhật Đỏ 21/12/2025 16:00

(PLO)- Báo Tiền Phong tổ chức ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ, thu hút đông đảo người dân tham gia và thu về gần 300 đơn vị máu cho TP.HCM.

Ngày 21-12, báo Tiền Phong tổ chức ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ. Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, thu về gần 300 đơn vị máu.

Dương Ngọc Kim Ngân (19 tuổi) là sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam, cho biết đây là lần đầu tiên cô tham gia hiến máu tình nguyện.

“Tôi cùng bạn bè rủ nhau đến tham gia hiến máu tình nguyện, vì là lần đầu nên tâm lý cũng hơi sợ. Tuy nhiên hành động này rất có ý nghĩa, có thể giúp người giúp đời. Nếu sau này có đủ điều kiện tôi sẽ tiếp tục hiến máu” – Kim Ngân chia sẻ.

Dương Ngọc Kim Ngân lần đầu tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Chị Phạm Thị Hiền (50 tuổi) cùng con trai là sinh viên Trường Đại học Công thương TP.HCM cũng tham gia hiến máu. Chị cho biết lâu lâu có dịp hiến máu là một việc tốt, không chỉ tốt cho sức khỏe khi thay đổi hồng cầu, mà còn giúp được những bệnh nhân đang rất cần máu hiến.

“Chương trình Chủ nhật Đỏ “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi” rất ý nghĩa, hy vọng sẽ được nhiều người quan tâm hơn để nguồn máu hiến của TP luôn dồi dào” – chị Hiền nói.

Chị Phạm Thị Hiền cùng con trai tham gia hiến máu. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ông Lý Thành Tâm, Trưởng ban đại diện báo Tiền Phong tại TP.HCM, cho biết ngày hội Chủ nhật Đỏ là một trong những chương trình xã hội lớn, mang dấu ấn đặc biệt của báo Tiền Phong.

Chương trình được khởi xướng từ cuối năm 2009, trong bối cảnh nhiều bệnh viện trên cả nước rơi vào tình trạng thiếu máu nghiêm trọng, đặc biệt vào dịp giáp Tết Nguyên đán. Khi sinh viên, tình nguyện viên về quê nghỉ Tết, nguồn máu dự trữ tại các ngân hàng máu càng trở nên khan hiếm, gây áp lực lớn cho công tác cấp cứu và điều trị.

Ông Lý Thành Tâm, Trưởng ban đại diện báo Tiền Phong tại TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Những ngày đầu phát động, chương trình chỉ tiếp nhận được chưa tới 100 đơn vị máu, cho thấy vào thời điểm ấy, việc hiến máu tình nguyện vẫn chưa trở thành thói quen phổ biến trong cộng đồng. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, tâm huyết và nỗ lực truyền thông không ngừng nghỉ, báo Tiền Phong đã từng bước đưa Chủ nhật Đỏ trở thành một phong trào nhân ái có sức lan tỏa mạnh mẽ trên cả nước.

“Từ năm 2019 đến nay, Chủ nhật Đỏ đã được tổ chức rộng khắp tại tất cả các địa phương, thu hút sự tham gia đông đảo của người dân. Mỗi giọt máu được trao đi không chỉ góp phần cứu sống người bệnh, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và giá trị nhân văn sâu sắc” – ông Tâm nói.

Chương trình thu về gần 300 đơn vị máu. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

BS CKII Đào Văn Sinh, Trưởng Văn phòng 2 đại diện Bộ Y tế phía Nam, cho biết trong các dịp lễ, Tết, hệ thống bệnh viện trên cả nước thường đối mặt với tình trạng thiếu máu nghiêm trọng.

Nguyên nhân là số ca tai nạn giao thông và tai nạn sinh hoạt gia tăng, kéo theo nhu cầu truyền máu tăng đột biến. Trong khi đó, nguồn máu dự trữ tại các bệnh viện lại sụt giảm do hoạt động hiến máu trong cộng đồng bị gián đoạn khi người dân bước vào kỳ nghỉ lễ.

Chương trình vận động hiến máu góp phần thiết thực vào việc bổ sung nguồn máu cho các bệnh viện. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Thực tế này khiến nhiều kho máu và trung tâm truyền máu rơi vào tình trạng khan hiếm, cung không đáp ứng đủ cầu. Vì vậy việc huy động nguồn máu dự trữ từ cộng đồng trong thời điểm này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng” – ông Sinh nhấn mạnh.

Theo ông Sinh, chương trình vận động hiến máu của báo Tiền Phong góp phần thiết thực vào việc bổ sung nguồn máu cho các bệnh viện. Đây không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mà còn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm xã hội của một cơ quan báo chí.

“Truyền thông có vai trò then chốt trong việc lan tỏa thông điệp và thay đổi nhận thức của cộng đồng. Hiến máu không chỉ là hành động cứu người, mà còn là sự đóng góp bền vững cho ngành y tế. Tôi mong thời gian tới, với tiếng nói và sức lan tỏa của mình, báo sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, góp phần thay đổi nhận thức xã hội, đúng với tinh thần của thông điệp hiện nay” – ông Sinh chia sẻ.