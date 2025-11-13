Nguy cơ thiếu hụt máu nghiêm trọng, TP.HCM kêu gọi khẩn hiến máu cứu người 13/11/2025 15:42

Ngày 13-11, Sở Y tế TP.HCM cho biết lượng máu tiếp nhận tại TP.HCM giảm mạnh từ đầu tháng 10-2025.

Theo báo cáo của Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM, từ ngày 1-10 đến 26-10-2025, lượng máu tiếp nhận thực tế trên địa bàn TP thấp hơn chỉ tiêu 3.843 đơn vị, giảm gần 10-15% so với kế hoạch. Trong khi nhu cầu sử dụng máu tại các bệnh viện sau sáp nhập tăng từ 15-20% so với cùng kỳ năm 2024.

Sở Y tế nhận định tình trạng này gây áp lực lớn lên công tác điều trị, đặc biệt tại các chuyên khoa hồi sức, ngoại khoa, sản khoa và những bệnh nhân cần truyền máu cấp cứu.

Người dân tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: NVCC

Trước nguy cơ thiếu hụt máu nghiêm trọng do lượng máu tiếp nhận giảm mạnh, Sở Y tế TP.HCM kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế tích cực tham gia hiến máu tình nguyện nhằm bảo đảm nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.

Cụ thể, để kịp thời bổ sung nguồn máu cho hệ thống y tế, Sở Y tế đề nghị các bệnh viện, trung tâm y tế và trạm y tế tổ chức vận động công chức, viên chức, người lao động tham gia hiến máu; chủ động phối hợp với Bệnh viện Truyền máu Huyết học và Trung tâm Hiến máu Nhân đạo để tổ chức các buổi hiến máu ngay tại đơn vị, bảo đảm thuận tiện, an toàn.

Các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm hướng dẫn của Sở Y tế tại Công văn số 2245/SYT-NVY, bảo đảm sử dụng máu an toàn, hợp lý, tiết kiệm và đúng chỉ định.

Các đơn vị chủ động triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, khuyến khích nhân viên y tế, người bệnh và thân nhân cùng tham gia hiến máu, góp phần nhanh chóng khắc phục tình trạng thiếu máu cục bộ.

Sở Y tế TP.HCM kêu gọi mỗi nhân viên y tế phát huy tinh thần nhân ái, trách nhiệm và gương mẫu của người thầy thuốc bằng hành động thiết thực, tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần bảo đảm nguồn máu an toàn, đầy đủ cho công tác cấp cứu và điều trị người bệnh trên toàn TP.