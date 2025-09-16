Lần đầu Việt Nam chữa khỏi ca bạch cầu cấp nhờ liệu pháp tế bào phức tạp nhất 16/09/2025 16:07

Ngày 16-9, Bệnh viện (BV) Truyền máu - Huyết học TP.HCM tổ chức hội nghị Truyền máu - Huyết học Việt Nam lần 8, hội nghị Truyền máu - ghép - liệu pháp tế bào Việt Pháp mở rộng lần 8 và hội nghị Ghép tế bào gốc tủy xương, máu châu Á - Thái Bình Dương lần 30.

GS.TS.BS Phù Chí Dũng, Giám đốc BV Truyền máu - Huyết học TP.HCM, cho biết BV là đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực truyền máu - huyết học tại Việt Nam, đã triển khai hầu hết xét nghiệm, kỹ thuật tiên tiến mà thế giới đang áp dụng. Nhờ đó, bệnh nhân trong nước không còn phải ra nước ngoài điều trị.

Các báo cáo khoa học tại hội nghị của BV Truyền máu - Huyết học TP.HCM tập trung vào nhiều chủ đề quan trọng. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Theo BS Dũng, BV đã tiếp cận đầy đủ các phác đồ hóa trị liệu mới nhất trên thế giới. Với thuốc hiếm và thuốc mới, như liệu pháp trúng đích hay liệu pháp miễn dịch, nhờ cơ chế đặc thù được Bộ Y tế và Sở Y tế TP.HCM phê duyệt, BV chủ động nhập khẩu, kịp thời cung cấp cho người bệnh.

Đặc biệt, lĩnh vực được đánh giá khó và phức tạp nhất hiện nay là liệu pháp tế bào, trong đó có CAR-T cell. BV Truyền máu - Huyết học TP.HCM là đơn vị tiên phong tại Việt Nam triển khai kỹ thuật này, với sự hợp tác chuyên môn từ đối tác quốc tế. Đến nay đã có 2 ca bệnh được điều trị, trong đó một ca thành công.

Bệnh nhi nữ (12 tuổi) mắc bạch cầu cấp lympho B nhóm nguy cơ cao đã được điều trị thành công nhờ liệu pháp tế bào CAR-T cell. Ảnh: BVCC

Trường hợp thành công là một bệnh nhi nữ (12 tuổi), mắc bạch cầu cấp lympho B nhóm nguy cơ cao. Sau 2 lần tái phát tủy, dù đã hóa trị và ghép tủy từ người cha nhưng bệnh vẫn tái phát. Sau đó bệnh nhi được điều trị bằng liệu pháp CAR-T cell.

Đây là ca đầu tiên tại Việt Nam áp dụng phương pháp này. Sau hơn một năm, bệnh nhi vẫn sống khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường và đang được theo dõi, điều trị duy trì.

Quá trình truyền tế bào CAR-T cho bệnh nhi được thực hiện tại Đài Loan do chi phí thấp hơn các nước trong khu vực và có sự phối hợp chuyên môn. Tuy vậy, chi phí điều trị vẫn rất lớn, ước tính lên tới hàng chục tỉ đồng.

GS.TS.BS Phù Chí Dũng, Giám đốc BV Truyền máu - Huyết học TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“BV đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ nhân sự được cấp chứng nhận và sự hỗ trợ từ chuyên gia quốc tế để từng bước tự sản xuất tế bào CAR-T tại Việt Nam. Khi làm chủ công nghệ, chi phí điều trị dự kiến sẽ giảm khoảng 20 lần, xuống dưới 500 triệu đồng mỗi ca” - BS Dũng nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm, BS Dũng cho biết BV hiện đang thực hiện đề tài cấp Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, đồng thời hướng tới đề tài cấp Bộ Y tế nhằm triển khai kỹ thuật này. Hiệu quả của việc tự sản xuất CAR-T được kỳ vọng rất khả quan, dựa trên kinh nghiệm từ Nhật Bản.