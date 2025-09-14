Mắc liên cầu lợn sau nhiều lần uống rượu với lòng lợn, nem chua 14/09/2025 11:15

(PLO)- Đã có 9 trường hợp mắc liên cầu lợn được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội ghi nhận, trong đó có 1 ca tử vong.

Ngày 14-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết trong tuần, từ ngày 5 đến 12-9, thành phố ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc liên cầu lợn. Bệnh nhân là nam, 33 tuổi.

Trước đó, trong tháng 8, bệnh nhân nhiều lần uống rượu với lòng lợn và nem chua. Bệnh nhân khởi phát bệnh ngày 23-8, với triệu chứng sốt, đau họng, đi ngoài nhiều lần trong ngày.

Ngày 26-8, bệnh nhân nhập viện, xét nghiệm dịch não tủy dương tính với vi khuẩn liên cầu lợn.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, đã có 9 trường hợp mắc liên cầu lợn được CDC Hà Nội ghi nhận, trong đó có 1 ca tử vong.

Người đàn ông mắc liên cầu lợn sau nhiều lần uống rượu với lòng lợn, nem chua. Ảnh minh họa

Cạnh đó, thành phố cũng ghi nhận 190 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 80 phường, xã, tăng 29 trường hợp so với tuần trước; 14 ổ bệnh dịch sốt xuất huyết tại Thường Tín, Hát Môn, Hoài Đức, Bình Minh, Hà Đông, Khương Đình, Kiều Phú, Nghĩa Đô, Bát Tràng, Hồng Vân, Ngọc Hà, Tây Mỗ.

Cộng dồn năm 2025, ghi nhận 72 ổ dịch, hiện còn 22 ổ dịch đang hoạt động.

CDC Hà Nội nhận định trong thời gian tới, một số dịch bệnh trên địa bàn thành phố có thể gia tăng do thời tiết diễn biến phức tạp, giao lưu đi lại nhiều khi người dân các tỉnh, thành, khách du lịch đến Thủ đô tăng cao trong dịp tổ chức các sự kiện, ngày lễ lớn trên địa bàn.

Ngoài ra, tuần qua, trung tâm cũng ghi nhận 146 trường hợp mắc tay chân miệng; 13 trường hợp mắc sởi; 6 trường hợp mắc COVID-19.

CDC Hà Nội yêu cầu các trạm y tế phường, xã tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống phần mềm và tại cộng đồng, đặc biệt là sốt xuất huyết, tay chân miệng để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng.