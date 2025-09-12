Bệnh viện Nhân dân Gia Định có robot hướng dẫn người dân đến khám bệnh 12/09/2025 18:29

(PLO)- Lần đầu tiên Bệnh viện Nhân dân Gia Định đưa robot vào thí điểm tiếp đón và hướng dẫn bệnh nhân đến khám, chữa bệnh.

Ngày 12-9, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) cho biết nơi đây vừa đưa vào thử nghiệm robot hướng dẫn người bệnh.

Robot được bố trí ngay tại sảnh chính của bệnh viện, cạnh quầy tiếp đón với mục đích cung cấp thông tin, chỉ dẫn, góp phần giảm tải cho nhân viên y tế và nâng cao trải nghiệm khám chữa bệnh. Đây là bước tiến mới của bệnh viện trong lộ trình chuyển đổi số.

Sự xuất hiện của một robot nhỏ gọn với đôi mắt xanh sáng và giọng nói rõ ràng đã khiến nhiều người bệnh không khỏi bất ngờ, thích thú. Ảnh: BVCC

Chị Phạm Thị Ngọc Nhi (phường Bình Lợi Trung) chia sẻ, robot đã chủ động chào hỏi, chỉ dẫn chị tận tình đến phòng khám cần tìm, tạo cảm giác thân thiện và an tâm.

Anh Nguyễn Minh Tuấn (phường Gia Định) cho biết robot trả lời nhanh các thắc mắc về dịch vụ, chỉ đường cụ thể, giúp tiết kiệm thời gian.

Nhiều bệnh nhân kỳ vọng công nghệ này sẽ được triển khai ở nhiều tầng, hỗ trợ thuận tiện hơn trong thăm khám.

Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Nhân dân Gia Định đưa robot vào thí điểm tiếp đón và hướng dẫn bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Minh Hiền, đại diện Ban Chuyển đổi số của bệnh viện, robot được đưa vào sử dụng từ đầu tháng 9, đặt tại khu vực sảnh Nơ Trang Long – nơi tiếp đón lượng lớn bệnh nhân mỗi ngày.

Ngoài việc cung cấp thông tin và hướng dẫn, robot còn có thể phát tín hiệu cảnh báo khi cần nhường đường, tự động dừng khi gặp chướng ngại vật, thậm chí biết pha trò tạo không khí vui vẻ.

Bác sĩ Hiền cho biết đây là thế hệ robot mới nhất, có khả năng tích hợp nhiều tính năng thông minh. Trong tương lai, bệnh viện dự kiến mở rộng ứng dụng sang khâu vận chuyển thuốc, trang thiết bị và logistics nội viện. Sau hai tuần thử nghiệm, mô hình được kỳ vọng sẽ sớm nhân rộng.

Việc triển khai robot không chỉ góp phần giảm tải cho nhân viên y tế mà còn mang đến trải nghiệm thân thiện, hiện đại cho người bệnh. Trong nhịp sống tất bật của một bệnh viện lớn, “nhân viên người máy” đã trở thành điểm nhấn mới, góp phần xây dựng môi trường khám chữa bệnh gần gũi và chuyên nghiệp hơn.