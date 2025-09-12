Nữ sinh mắc bệnh động kinh 8 năm được chữa khỏi nhờ đặt điện cực não sâu 12/09/2025 16:07

Ngày 12-9, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) cho biết, nơi đây vừa thực hiện thành công ca đầu tiên đặt điện cực não sâu ghi điện não đồ (SEEG) để điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh động kinh lâu năm, kháng thuốc.

Bệnh nhân đầu tiên được áp dụng kỹ thuật SEEG là nữ sinh 16 tuổi, mắc bệnh động kinh từ 8 năm nay. Trước khi đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bệnh nhân đã điều trị tại nhiều cơ sở y tế, sử dụng cùng lúc ba loại thuốc chống động kinh nhưng vẫn kháng thuốc, trung bình mỗi tuần xuất hiện từ 2-3 cơn.

Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy có bất thường cấu trúc vỏ não lớn ở vùng thái dương - chẩm trái, tuy nhiên điện não đồ ngoài da chỉ gợi ý cơn động kinh khởi phát từ thái dương trái mà chưa xác định chính xác vùng phẫu thuật.

Ca đầu tiên đặt điện cực não sâu ghi điện não đồ (SEEG) điều trị thành công cho bệnh nhân mắc bệnh động kinh. Ảnh: BVCC

TS.BS Phạm Anh Tuấn, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, cho biết vùng thái dương liên quan nhiều chức năng quan trọng như trí nhớ, ngôn ngữ, nhận diện hình ảnh, âm thanh… nên cần xác định chính xác vùng sinh động kinh để vừa cắt bỏ tổn thương vừa bảo tồn tối đa chức năng não bộ.

“Nếu không đặt điện cực não sâu, bệnh nhân sẽ tiếp tục sống chung với động kinh kháng thuốc. Còn nếu phẫu thuật dựa trên hình ảnh cộng hưởng từ mà không có SEEG thì nguy cơ tái phát cao, hoặc nếu cắt quá rộng có thể để lại thiếu hụt thần kinh vĩnh viễn.

Nghiên cứu cho thấy phẫu thuật có SEEG giúp cải thiện tỷ lệ kiểm soát động kinh từ 40%-60% so với phẫu thuật cắt sang thương đơn thuần” - TS.BS Phạm Anh Tuấn phân tích.

Bệnh nhân mắc bệnh động kinh 8 năm đã được chữa khỏi. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh và Nội thần kinh đã hội chẩn và đưa ra kế hoạch đặt điện cực sâu nhằm khảo sát chính xác vùng sinh động kinh, đồng thời lập bản đồ chức năng não để tiên lượng kết quả phẫu thuật.

ThS.BS Lê Thụy Minh An, khoa Nội thần kinh, cho biết ưu điểm của SEEG là kỹ thuật cao, ít xâm lấn, có thể xác định chính xác vùng sinh động kinh và chức năng các vùng não liên quan, từ đó nâng cao độ an toàn cho phẫu thuật.

Sau khi đặt điện cực, các bác sĩ đã phân tích điện não liên tục, xác định được vùng sinh động kinh chính xác hơn so với hình ảnh cộng hưởng từ, đồng thời nhận diện các vùng chức năng cần bảo tồn. Hai tuần sau, bệnh nhân được phẫu thuật cắt bỏ vùng sinh động kinh và hiện không còn ghi nhận cơn động kinh nào sau mổ.

Theo ước tính, tại Việt Nam có khoảng 0,5-1% dân số mắc bệnh động kinh, tương đương 500.000 đến 1.000.000 người, trong đó khoảng 30% là động kinh kháng thuốc, cần đến các phương pháp can thiệp chuyên sâu như phẫu thuật. Riêng tại khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, mỗi năm tiếp nhận hàng trăm ca mắc bệnh động kinh, đặc biệt là những bệnh nhân kháng thuốc, được giới thiệu đến đơn vị động kinh để được đánh giá và lựa chọn phương án điều trị.

Mới đây, bệnh viện cũng đã tổ chức Hội thảo quốc tế về ứng dụng SEEG trong phẫu thuật động kinh, quy tụ các chuyên gia thần kinh và phẫu thuật thần kinh từ ba miền cùng khách mời quốc tế. Tại hội thảo, ca phẫu thuật SEEG đầu tiên trong hệ thống bệnh viện công lập đã được báo cáo chi tiết, tạo nền tảng để các bệnh viện khác học tập và triển khai.

TS.BS Lê Cao Phương Duy, Phó Giám đốc bệnh viện, nhấn mạnh: “Thành công của ca SEEG đầu tiên là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu, hợp tác quốc tế. Đây sẽ là nền tảng để bệnh viện phát triển chuyên sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho bệnh nhân mắc các bệnh thần kinh như động kinh, Parkinson".

Kỹ thuật SEEG được đánh giá là một trong những bước tiến lớn trong phẫu thuật động kinh, không chỉ nâng cao hiệu quả điều trị mà còn khẳng định vị thế của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương trong lĩnh vực ngoại thần kinh và y tế chuyên sâu.