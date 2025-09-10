Trí tuệ nhân tạo sẽ góp phần giảm tải bệnh viện, tiết kiệm chi phí 10/09/2025 17:42

(PLO)- Việt Nam đang xây dựng tiêu chuẩn và quy định cho trí tuệ nhân tạo (AI) trong y tế.

Ngày 10-9, Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á 2025 đã được tổ chức tại TP.HCM, thu hút hơn 1.200 đại biểu đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đây là lần thứ 5 Việt Nam đăng cai sự kiện y tế quy mô khu vực này.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, nhấn mạnh thế giới đang đối diện những thách thức chưa từng có trong lịch sử y học. Đó là tốc độ già hóa dân số, gánh nặng bệnh không lây nhiễm chiếm hơn 70% nguyên nhân tử vong. Ngoài ra còn có sự xuất hiện liên tục của dịch bệnh mới nổi, biến đổi khí hậu và tình trạng khủng hoảng nhân lực y tế.

Trước những sức ép đó, bệnh viện không chỉ là nơi điều trị, mà cần trở thành trung tâm đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo hướng đến một hệ thống y tế an toàn, công bằng và phát triển bền vững.

Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: BTC

Thứ trưởng Thuấn cho biết những năm qua, Việt Nam đã có bước tiến quan trọng khi triển khai Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện với 83 tiêu chí trên phạm vi cả nước. Nhiều cơ sở y tế, cả công lập và tư nhân được công nhận đạt chuẩn quốc tế.

Tuy nhiên, hệ thống y tế vẫn còn đối mặt nhiều thách thức như tình trạng quá tải tại bệnh viện tuyến trung ương, y tế cơ sở chưa được phát huy đúng mức, thiếu hụt nhân lực chất lượng cao ở vùng khó khăn, cơ chế tài chính - bảo hiểm y tế chưa đồng bộ và quá trình chuyển đổi số còn thiếu liên thông.

Tại hội nghị, TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết Việt Nam đang trong giai đoạn đầu xây dựng tiêu chuẩn và quy định cho trí tuệ nhân tạo trong y tế. Nếu bắt kịp tốc độ công nghệ, trí tuệ nhân tạo sẽ góp phần giảm tải bệnh viện, tiết kiệm chi phí và nâng cao niềm tin của người bệnh.

Bệnh viện Quân y 175 ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sinh thiết xương giúp rút ngắn thời gian, tăng độ chính xác và tiết kiệm chi phí cho bệnh nhân. Ảnh: BTC

Ông Đức cho hay, giai đoạn 2025-2030, ngành y tế sẽ tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia tập trung, đẩy nhanh triển khai bệnh án và hồ sơ sức khỏe điện tử.

Theo yêu cầu của Chính phủ, tất cả bệnh viện trên toàn quốc phải hoàn thành hồ sơ bệnh án điện tử trước 30-9. Hiện có hơn 500/1.700 bệnh viện đã thực hiện. Dự kiến đến năm 2026, mỗi người dân sẽ có hồ sơ sức khỏe điện tử, phục vụ phân tích và điều trị bằng trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh đó, Việt Nam hiện có khoảng 500.000 nhân viên y tế. Toàn bộ chứng chỉ hành nghề sẽ được liên thông với VNeID, cập nhật đầy đủ thông tin đào tạo, chuyên môn và quá trình hành nghề, phân quyền cho địa phương quản lý.

Đến năm 2030, ngành y tế đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái y tế số toàn diện, đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân số và bảo hiểm. Ngoài ra sẽ phát triển y tế dự phòng, y học cá thể hóa và dịch vụ chăm sóc sức khỏe số, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.