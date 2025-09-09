Tiêm filler nâng cấp 'vòng 3', hai phụ nữ bị biến chứng nghiêm trọng 09/09/2025 14:59

(PLO)- 2 phụ nữ bị biến chứng nặng nề, hoại tử mông nghiêm trọng phải nhập viện phẫu thuật sau tiêm filler làm đầy mông.

Ngày 9-9, Bệnh viện JW Hàn Quốc (TP.HCM) cho biết nơi đây vừa tiếp nhận liên tiếp hai ca biến chứng nặng nề do tiêm filler làm đầy mông, trong đó có bệnh nhân phải nạo vét gần 2,5 lít dịch và mô hoại tử.

Bác sĩ Bệnh viện JW Hàn Quốc phẫu thuật cho bệnh nhân bị biến chứng sau tiêm filler làm đầy mông. Ảnh: BVCC

Trường hợp đầu tiên là một phụ nữ (33 tuổi) ở TP.HCM nhập viện trong tình trạng mông sưng to, đỏ tím, đau nhức dữ dội.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy khối áp xe khổng lồ dài 20cm, dày 15cm, ăn sâu vào cơ và hình thành nhiều hốc tổ ong. Bệnh nhân thừa nhận đã tiêm “filler collagen” để nâng vòng 3 cách đây 7 năm.

Các bác sĩ buộc phải phẫu thuật khẩn cấp, nạo vét toàn bộ mô hoại tử, loại bỏ filler và đặt máy hút áp lực âm để dẫn lưu dịch mủ. Chỉ với vết rạch nhỏ, gần 2.500 ml dịch mủ lẫn mô chết đã phun trào từ vùng tổn thương, khiến ê-kíp không khỏi bàng hoàng. Nếu không xử trí kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ nhiễm trùng huyết, đe dọa tính mạng.

Tiêm filler làm đầy mông khiến mông bị hoại tử nghiêm trọng. Ảnh: BVCC

Trường hợp thứ hai là một phụ nữ từng tiêm chất làm đầy “đa tầng” tại một spa ở địa phương để nâng mông cách đây 2 năm. Sau hơn 1 năm, bệnh nhân cảm thấy đau, không thể ngồi hay đi lại bình thường.

Trước đó, chị từng phẫu thuật lấy silicon và đặt túi mông, nhưng biến chứng tái phát khiến tình trạng ngày càng trầm trọng.

Kết quả chẩn đoán tại Bệnh viện JW cho thấy trong mông bệnh nhân vẫn tồn tại nhiều khối chất lạ vón cục. Ê-kíp phẫu thuật đã nạo vét hàng chục hạt filler biến đổi màu, dạng đặc quánh như “trân châu”, chính là nguyên nhân gây sưng viêm, tụ mủ và hoại tử mô.

Sau ca mổ kéo dài 3 giờ, bệnh nhân tiếp tục được đặt máy hút áp lực âm và sẽ cần phẫu thuật lần 2 để xử lý triệt để.

Theo TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc chuyên môn bệnh viện, những chất làm đầy không rõ nguồn gốc có thể gây phản ứng viêm kéo dài, hình thành u hạt, xơ cứng, rất khó điều trị dứt điểm. Các ca biến chứng này cho thấy nguy cơ nghiêm trọng từ việc tiêm filler trôi nổi, không kiểm soát.

Bác sĩ Tú Dung cảnh báo người dân tuyệt đối không nên tiêm filler tại các spa, cơ sở thẩm mỹ không phép. Các loại chất kém chất lượng có thể gây áp xe, hoại tử, để lại di chứng nặng nề, thậm chí đe dọa tính mạng.

“Mọi nhu cầu làm đẹp cần được thực hiện tại bệnh viện chuyên khoa, với bác sĩ được đào tạo bài bản và vật liệu đạt chuẩn y tế. Đặc biệt, trước khi thực hiện dịch vụ gì phải tự kiểm chứng thông tin cẩn thận, tuyệt đối không dễ dàng tin quảng cáo trên mạng” - bác sĩ Tú Dung khuyến cáo.