Bệnh viện Lê Văn Việt được công nhận tiêu chuẩn quốc tế về xét nghiệm 20/03/2026 18:32

(PLO)- Bệnh viện Lê Văn Việt (TP.HCM) được công nhận tiêu chuẩn ISO 15189:2022 cho khoa Xét nghiệm, khẳng định bước phát triển về năng lực chuyên môn cũng như hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm.

Chiều 20-3, Bệnh viện Lê Văn Việt (TP.HCM) tổ chức lễ công nhận tiêu chuẩn ISO 15189:2022 cho khoa Xét nghiệm.

Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định bước phát triển về năng lực chuyên môn cũng như hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm của bệnh viện, đồng thời thể hiện định hướng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh theo chuẩn quốc tế.

ISO 15189:2022 là tiêu chuẩn quốc tế dành riêng cho các phòng xét nghiệm y học, yêu cầu cao về năng lực kỹ thuật, quản lý chất lượng và kiểm soát toàn bộ quy trình xét nghiệm.

Việc đạt được chứng nhận này không chỉ khẳng định sự đầu tư bài bản của Bệnh viện Lê Văn Việt mà còn bảo đảm các kết quả xét nghiệm đạt độ chính xác, tin cậy và kịp thời, góp phần quan trọng trong chẩn đoán và điều trị cho người bệnh.

TS.BS CKII Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể bệnh viện.

Sở Y tế định hướng bệnh viện tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống chất lượng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển nguồn nhân lực và từng bước tham gia mạng lưới liên thông xét nghiệm trong toàn TP.

BS CKII Nguyễn Khoa Lý, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Việt, nhấn mạnh việc đạt chứng nhận ISO 15189:2022 không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm của bệnh viện trong việc duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng xét nghiệm.

Bệnh viện sẽ tiếp tục cải tiến, ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực chuyên môn nhằm phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn.

BS Lý chia sẻ lễ công nhận ISO 15189:2022 không chỉ là niềm tự hào của khoa Xét nghiệm mà còn là động lực để toàn bệnh viện tiếp tục đổi mới, phát triển bền vững, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn.