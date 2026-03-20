Cảnh báo ngộ độc cá ủ chua: Thêm 2 ca nhập viện 20/03/2026 17:08

(PLO)- Thêm 2 trường hợp nghi ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua vừa được ghi nhận tại Đà Nẵng. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung nguyên liệu, thực phẩm nghi gây ngộ độc.

Ngày 20-3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản gửi Sở Y tế TP Đà Nẵng về việc ghi nhận 2 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cá ủ chua tại xã Phước Năng.

Cụ thể, 2 trường hợp này nhập viện với các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, nôn nhiều, đau bụng… sau khi ăn món cá ủ chua lần lượt vào ngày 18 và 20-3, hiện đang được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế TP Đà Nẵng chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị nghi ngộ độc thực phẩm, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Trong trường hợp cần thiết, các cơ sở cần kết nối hội chẩn liên viện, bệnh viện tuyến trên để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

Thêm 2 trường hợp nghi ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua vừa được ghi nhận tại TP Đà Nẵng. (Ảnh minh hoạ)

Sở Y tế TP Đà Nẵng khẩn trương thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm do ăn cá ủ chua cho cán bộ y tế và cộng đồng; tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu có.

Trước đó, ngày 9-3, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (TP Đà Nẵng) cho biết đơn vị đang điều trị chùm ca bệnh gồm 3 anh em ruột nghi ngộ độc do nhiễm độc tố botulinum

Nguyên nhân được xác định là do các bệnh nhân đã cùng sử dụng món cá ủ chua của gia đình. Sau ăn, cả 3 người xuất hiện những triệu chứng bất thường như đau bụng, nôn mửa, yếu cơ và khó thở, được gia đình khẩn trương đưa đi cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán chùm ca bệnh có dấu hiệu rõ ràng của ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Clostridium botulinum sinh ra trong môi trường yếm khí của thực phẩm lên men.