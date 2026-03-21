Một con chó nghi mắc bệnh dại cắn chủ nhà và 5 người khác 21/03/2026 13:37

(PLO)- Một con chó nghi mắc bệnh dại tại Đắk Lắk đã tấn công chủ nhà cùng năm người khác, khiến cơ quan chức năng phải khẩn trương triển khai các biện pháp dập dịch.

Ngày 21-3, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã có văn bản yêu cầu các đơn vị y tế khẩn trương triển khai biện pháp phòng, chống bệnh dại tại xã Ea Na.

Trước đó, ngày 20-3, Trạm Y tế xã Ea Na báo cáo về vụ việc sáu người tại thôn Thành Công bị chó nghi mắc bệnh dại tấn công. Con chó này thuộc sở hữu của gia đình ông Đ.H.Q. (ngụ thôn Thành Công, xã Ea Na).

Lực lượng y tế chuẩn bị lấy mẫu con chó nghi bị dại để kiểm tra. Ảnh: ST

Theo ông Q., gia đình ông nuôi hai con chó. Đầu tháng 2, một con nghi mắc bệnh dại đã chết và được chôn trong vườn. Đến ngày 15-3, con chó còn lại có biểu hiện lạ, cắn hai con gái của ông Q. Những ngày sau đó, con vật tiếp tục cắn vào tay, chân ông Q. và ba người hàng xóm. Ngày 18-3, ông Q. đã đập chết con chó và chôn tại vườn.

Trạm Y tế xã Ea Na cho biết ngoài việc tấn công sáu người, con chó của ông Q. còn cắn thêm ba con chó của các hộ dân lân cận. Hiện lực lượng y tế đã lấy mẫu từ con vật để xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Sau khi nhận tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện Krông Ana và Trạm Y tế xã Ea Na hướng dẫn các nạn nhân tiêm vaccine phòng dại tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên. Đến nay, cả sáu người đều đã được tiêm phòng. Đối với ba con chó bị cắn, lực lượng chức năng đã bắt nhốt để theo dõi từ ngày 19-3.

Theo cơ quan chức năng, khu vực thôn Thành Công còn nhiều vật nuôi chưa được tiêm phòng, tình trạng chó thả rông còn phổ biến. Nguy cơ phát sinh và lây lan bệnh dại tại địa bàn được đánh giá ở mức cao.

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk yêu cầu UBND xã Ea Na đẩy mạnh công tác phòng chống dịch, tổ chức rà soát và thống kê đàn chó, mèo. Đồng thời, yêu cầu các hộ nuôi cam kết quản lý vật nuôi, không thả rông và phối hợp tiêm vaccine phòng dại.